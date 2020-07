Montagna, numerosi interventi del Soccorso Alpino Valdostano: grave un motociclista

Numerosi gli interventi di soccorso in elicottero da parte del Soccorso alpino valdostano, nel fine settimana, per diverse tipologie di incidente. Nella giornata di sabato un alpinista è stato soccorso sulla Punta Patri versante sud (Cogne) a quota 3400, un escursionista è stato soccorso al Passo Alto (La Salle) per scivolata su nevaio e un altro a Prarayer per un infortunio sul sentiero.

Interventi, inoltre, per una donna caduta da cavallo nei pressi del Lago Fallère, per due ciclisti in mountain bike a Pila e a Cervinia e, a Vedun, per un malore e per il recupero di alpinisti illesi ma in difficoltà sulla parete Nord del Gran Paradiso.

Oggi sono state sette le missioni in elicottero: tre per il soccorso ad alpinisti con traumi lievi al Mont Maudit, Cresta Kuffner, sulla via Normale del Monte Emilius e sul Polluce; c’è stato poi il soccorso a due ciclisti in mountain bike a Pila e per un escursionista colto da malore al rifugio Cretes Seches. Infine un intervento del Soccorso Apino Valdostano via terra nei pressi della funivia Skyway per escursionisti in difficoltà nella fase di rientro.

L’evento di maggiore gravità è il soccorso ad un motociclista vittima di una caduta sulla SR44 di Fontainemore. L’uomo, 56 anni, residente in Piemonte, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. La passeggera della moto è in pronto soccorso in fase diagnostica. Le sue condizioni non sono gravi.