Montagna, tre alpinisti scivolano sul ghiacciaio del Monte Rosa: soccorsi

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano e di Air Zermatt sul versante occidentale del Lyskamm occidentale, Monte Rosa, per il soccorso a una cordata di alpinisti scivolata sul ghiacciaio. Gli alpinisti soccorsi stavano percorrendo la via del rientro in cresta, a quota 4400 metri, quando sono scivolati per circa 150 metri, lungo il lato svizzero. Sono tutti di nazionalità italiana. Due sono stati portati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta e sono in fase di diagnosi, il terzo è stato portato a Zermatt. L’intervento, coordinato dal Soccorso svizzero (per competenza territoriale) è stato condotto in collaborazione e sinergia tra Air Zermatt e Sav.