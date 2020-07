Morta a 57 anni Kelly Preston, moglie di John Travolta: “Ha perso la battaglia contro il cancro al seno”

Morta a 57 anni Kelly Preston, la moglie di John Travolta.

“E’ con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tantissimi“, ha scritto Travolta sulla sua pagina Facebook. “Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che la hanno aiutata, cosi’ come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati“. “Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentite per un po’. Ma sappiate che sentirò la vostra effusione d’amore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi mentre ci riprendiamo“.