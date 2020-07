Nasce con in mano la spirale che doveva impedirne il concepimento: “fatto rarissimo ma possibile”

La spirale intrauterina è un metodo di contraccezione a lunga durata d’azione, efficace al 99%. Quanto successo in Vietnam rientra in questo piccolo restante 1% di casi: un bimbo è venuto alla luce stringendo nelle mani proprio la spirale che avrebbe dovuto impedirne il concepimento. Le foto che testimoniano il fatto sono state postate online dall’ospedale in cui è avvenuto il parto.

“La mamma aveva già due figli e da circa due anni portava la spirale perché non voleva altri bambini. All’improvviso, però, si è ritrovata incinta alla quinta settimana. La spiegazione più probabile è che il dispositivo si sia spostato dalla posizione originale e corretta, diventando così inefficace”, hanno spiegato i medici dell’ospedale di Hai Phong.

I medici spiegano che si tratta di un fatto “rarissimo, ma possibile”; infatti non è la prima volta che si sentono notizie del genere.