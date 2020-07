Nave-cargo incagliata a Olbia: a rischio allevamenti di cozze

Rischia di provocare danni milionari agli allevamenti di cozze l’incidente occorso questa mattina nello specchio d’acqua antistante il molo Cocciani, nel porto di Olbia, all’eurocargo Valencia della Grimaldi Lines. Complice il forte vento, ma non si esclude nemmeno un’avaria, la nave è finita su una secca di sabbia ampliatasi di recente per cause naturali. L’eurocargo arrivava da Livorno, avrebbe dovuto ormeggiare alle 4 e ripartire dopo tre ore. La nave merci seguiva un proprio percorso e non risultano ufficialmente danni, ma alcuni soci del Consorzio miticoltori di Olbia dichiarano di aver perso tutta la produzione pronta per la vendita dei prossimi mesi. Sull’incidente sta indagando la Capitaneria di porto.