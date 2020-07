La maestosa Nave Vespucci in transito nello Stretto di Messina, tra Scilla e Cariddi [FOTO]

“Navigando tra Scilla e Cariddi, nave Vespucci in transito nello stretto di Messina. Condividi con noi i tuoi scatti o i tuoi video“: lo scrive in un tweet la Marina Militare in riferimento alla nave Scuola a vela Amerigo Vespucci che sta transitando nello Stretto di Messina, proveniente dal Mar Tirreno meridionale, diretta verso sud.

La navigazione proseguirà lungo la costa orientale della Sicilia, transitando davanti a Messina, Taormina, Catania, per poi dirigere verso la rada di Siracusa, dove è atteso il suo arrivo alla fonda intorno alle ore 9 circa di domani.

Nel corso della serata di martedì, la cittadinanza avrà la possibilità di poter osservare la suggestiva cerimonia dell’ammaina bandiera, che vedrà coinvolti i 106 allievi ufficiali della prima classe dell’Accademia navale assieme all’equipaggio e, all’imbrunire, la caratteristica illuminazione tricolore dell’unità.

Il vascello resterà all’ancora nella rada di Siracusa fino al primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio, quando proseguirà l’attività addestrativa in mare.

La Campagna d’istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in Accademia navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”