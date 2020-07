Si teme per la vita dell’attrice Naya Rivera, star della serie “Glee”.

La 33enne è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California.

Secondo le informazioni diffuse dall’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, Rivera si trovava in barca con il figlio di 4 anni, ritrovato sano e salvo.

Nella serie Glee, la 33enne attrice ha interpretato il ruolo della cheerleader Santana Lopez per 6 stagioni.