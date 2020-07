Ritrovato il corpo dell’attrice Naya Rivera, “si è sacrificata per salvare suo figlio”

Recuperato e identificato ieri il corpo senza vita della star di “Glee” Naya Rivera: è stato localizzato mentre galleggiava sul lago Piru, in California, dove l’attrice era scomparsa 5 giorni fa.

Le autorità della California ritengono che Naya Rivera sia riuscita a portare in salvo il figlio Josey facendolo risalire sulla barca che andava alla deriva.

“Pensiamo che era metà pomeriggio quando sono andati a nuotare, ma poi la barca si è allontanata, trascinata dalle correnti e Naya è riuscita a trovare abbastanza energia per salvare il bambino ma non abbastanza per lei stessa“, ha detto lo sceriffo William Ayub in una conferenza stampa qualche ore dopo il ritrovamento del corpo dell’attrice.

Il bambino, ha affermato lo sceriffo, “ha raccontato che la mamma lo ha aiutato a risalire in barca. Quando lui però si è voltato indietro indietro l’ha vista scomparire sott’acqua“.

L’artista, che ha interpretato Santana Lopez nella serie tv dal 2009 al 2015, ha cominciato a recitare a soli 4 anni in una sitcom prodotta da Eddie Murphy.

In Glee ha interpretato la cheerleader Santana Lopez.

Il figlio, Josey Hollis, è nato dal matrimonio con il fidanzato Ryan Dorsey dal quale ha divorziato nel 2018, dopo un’accusa nei suoi confronti da parte dell’uomo di violenza domestica, poi ritirata in sede di accordo per la custodia del primogenito.