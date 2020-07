Neonato abbandonato di fronte ad una chiesa in Puglia

Un neonato è stato trovato di fronte ad una chiesa, dove è stato abbandonato alle prime luci dell’alba di questa mattina. E’ accaduto davanti alla parrocchia di San Giovanni Battista nel quartiere Picone di Poggiofranco, a Bari. Il parroco lo ha trovato in una culla e ha subito avvisato i carabinieri. Il bimbo, di cui non si conosce l’età esatta, sembra essere in buone condizioni di salute ed è stato ora ricoverato nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari per tutti gli accertamenti del caso. Sull’episodio indagano i carabinieri.