La neve delle Alpi si colora di rosa: il bellissimo ma pericoloso fenomeno della “neve anguria” [FOTO]

Parte della neve sulle Alpi italiane sta assumendo una bellissima colorazione rosa (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Bellissima sì, ma pericolosa. Secondo gli scienziati, infatti, questa “neve anguria” potrebbe segnare l’inizio di seri problemi ambientali. Questo passaggio di colorazione dal bianco al rosa è causato da un tipo di alghe che solitamente si trova in Groenlandia. Sebbene non sia insolito, se questo fenomeno continua a diffondersi in grandi quantità, potrebbe danneggiare l’ecosistema.

Il ghiaccio solitamente riflette la maggior parte del calore e dell’energia del sole, ma le alghe più scure implicano un maggior assorbimento del calore, che scioglie il ghiaccio e riscalda il clima. Biagio Di Mauro del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha spiegato: “Tutto quello che fa diventare più scura la neve, la fa sciogliere perché accelera l’assorbimento della radiazione”.