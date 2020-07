New Space Economy: nasce il primo fondo italiano di Venture Capital dedicato al settore spaziale

“Primo Space Fund”, primo fondo italiano di Venture Capital dedicato al settore spaziale, sarà lanciato ufficialmente il 27 luglio 2020, confermando l’interesse nazionale per la “New Space Economy”.

La Fondazione E. Amaldi, fondata nel 2017 dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Consorzio di ricerca Hypatia, ha ideato e promosso la creazione di Primo Space Fund, considerandolo uno strumento importante nel contesto della New Space Economy, che vede lo Spazio come un elemento indispensabile per la crescita e la creazione di servizi terrestri efficienti, aperto ad investimenti privati.

“La Fondazione E. Amaldi sostiene il trasferimento tecnologico come strumento di valorizzazione dell’investimento nel settore spaziale e lo sviluppo di nuovi modelli di business per l’aerospazio”, è il commento della Presidente della Fondazione E. Amaldi, Maria Cristina Falvella. “L’idea del Fondo nasce per sostenere le imprese che offrono soluzioni innovative nel contesto spaziale e contribuire alla loro crescita e competitività nell’ecosistema nazionale e globale. L’Italia è uno dei pochi paesi europei in possesso di una filiera completa nel settore spaziale, dalla ricerca alla realizzazione di satelliti e strumenti anche molto complessi, fino ai lanciatori, le operazioni in orbita, l’acquisizione a Terra, l’elaborazione di dati satellitari e lo sviluppo di applicazioni integrate all’avanguardia. È la condizione ideale per garantire il successo dell’iniziativa e promuovere nuove forme di investimento nel settore spaziale. La Fondazione E. Amaldi, in qualità di Advisor del fondo, lavorerà in partnership con la SGR Primomiglio per valorizzare le competenze nazionali, individuando le aziende più promettenti e le soluzioni più efficaci nell’ambito New Space Economy.”