Arrivano le “Notti dei Giganti”: Giove e Saturno protagonisti in cielo, facilmente visibili ad occhio nudo

Giove e Saturno protagonisti incontrastati del cielo di luglio.

I due pianeti più grandi del Sistema Solare raggiungeranno l’opposizione, cioè si troveranno in un punto opposto al Sole rispetto a un osservatore terrestre, e “saranno nelle migliori condizioni di osservabilità dell’anno, raggiungendo la massima luminosità e la minima distanza dalla Terra,” spiega l’Unione Astrofili Italiani.

L’UAI organizza per l’occasione le “Notti dei Giganti“, dal 24 al 26 luglio, serate osservative dedicate ai due pianeti.

Il primo a raggiungere l’opposizione sarà Giove, domani 14 luglio, seguito da Saturno il 20: si potranno scorgere nella stessa costellazione, il Sagittario, e come sfondo avranno il centro della Via Lattea.

I pianeti saranno facilmente individuabili nel cielo meridionale per tutta la notte. Per ammirarli non è obbligatorio un telescopio poiché saranno visibili ad occhio nudo, superando per brillantezza le stelle.