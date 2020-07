Orso M49 fuggito dal recinto del Casteller: il plantigrado si trova ancora sulla Marzola

Proseguono le attività di monitoraggio e di informazione dei forestali impegnati nel presidio dell’area dove si trova da un paio di giorni ormai l’orso M49, dopo la fuga dal recinto del Casteller.

Gli spostamenti – rende noto la Provincia di Trento – sono stati sinora limitati, come evidenziato dalle localizzazioni fornite dal sistema GPS di cui è dotato il radiocollare, anche se l’orso è stato spesso attivo, come è stato possibile determinare invece tramite il segnale radio VHF emesso dallo stesso dispositivo.

L’area della Marzola in cui è presente l’animale rimane presidiata da squadre che hanno il compito di monitorare la stessa ed avvisare eventuali escursionisti della presenza del plantigrado e dei migliori comportamenti da mantenere.