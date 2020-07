Osservazione della Terra: uno strumento di Intelligenza Artificiale per il controllo della qualità dei dati satellitari

Telespazio UK, controllata di Telespazio – joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per proseguire lo sviluppo di uno strumento di analisi automatica in grado di garantire la qualità dei dati satellitari di Osservazione della Terra.

Il nuovo strumento sarà in grado di utilizzare avanzate tecniche di machine learning e processare automaticamente i dati all’interno di un ambiente di cloud computing ad alte prestazioni. Una volta disponibile, gli utenti – aziende del NewSpace e istituzioni – potranno accedervi tramite una piattaforma cloud di facile utilizzo.

Solo negli ultimi cinque anni, grazie alle nuove missioni istituzionali o delle aziende del NewSpace, la massa di dati proveniente dai satelliti di Osservazione della Terra si è più che decuplicata. Si tratta di quantità di dati nell’ordine di petabyte, per i quali non è più possibile effettuare controlli di qualità solo con l’interazione umana o con le tecniche tradizionali. È diventato dunque necessario lo sviluppo di nuovi strumenti automatici in grado di gestire questa enorme massa di dati e garantire allo stesso tempo il miglior risultato possibile.

Il nuovo progetto, finanziato dall’ESA, si basa sull’esperienza già acquisita da Telespazio UK nell’ambito del controllo qualità e, oltre a rafforzare la leadership dell’azienda nel settore, ha l’ambizione di poter fornire organizzazioni e istituzioni commerciali un servizio di facile utilizzo.

Patrick Griffiths, Ingegnere Dati di Osservazione della Terra presso ESA/ESRI e Responsabile tecnico del progetto, ha dichiarato: “Il controllo qualità è un passaggio fondamentale nella catena del valore dei dati di Osservazione della Terra. Tuttavia, con il drastico aumento del volume dei dati acquisiti, gli approcci tradizionali non sono più praticabili. Con questo progetto si esploreranno nuove tecnologie, come l’elaborazione del cloud e nuovi approcci di machine learning, che possono aiutare a rendere il processo più efficiente e garantire che i prodotti di dati di migliore qualità vengano consegnati alla comunità degli utenti”.

Geoff Busswell, Responsabile Commerciale di Telespazio UK, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter applicare una innovativa tecnologia legata all’intelligenza artificiale per sviluppare questo nuovo strumento, che consentirà di erogare ai nostri clienti un servizio di controllo di qualità a costi contenuti, e permettere loro di offrire ai loro utenti servizi di Osservazione della Terra all’avanguardia”.