Ottantenne tenta di dare fuoco a nido di vespe e incendia la terrazza

Un’anziana donna ha cercato di dare fuoco a un nido di vespe ma ha finito con l’incendiare la terrazza del suo appartamento a Firenze, in via Pacinotti.

L’incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina.

Sul posto i vigili del fuoco: la squadra ha provveduto ad estinguere l’incendio e a portare fuori dall’appartamento l’80enne e il suo gattino.

A causa dei danni da fumo l’appartamento è stato dichiarato inagibile in attesa del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.