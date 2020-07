Palermo: spaccio di droga, denunciato un giovane gambiano

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente nell’aerea metropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno fermato, in prossimità della Stazione Centrale, un cittadino extracomunitario in quanto trovato in possesso di circa 22 grammi di marijuana. In particolare le Fiamme Gialle, grazie anche all’intervento dell’unità cinofila “Mia”, hanno rinvenuto, ben occultato tra gli indumenti all’interno di una busta di plastica, un involucro contenente la sostanza stupefacente.

I militari operanti hanno proceduto, quindi, a denunciare il responsabile, un cittadino originario del Gambia – J.B. Di 20 anni- alla locale Procura della Repubblica per spaccio di sostanze stupefacenti e a sequestrare la sostanza stupefacente per la successiva distruzione. “Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa e assicurare il contrasto a ogni forma di illecito economico-finanziario”, dice la Gdf.

