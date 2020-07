Palermo: torna ‘Un mare di libri’, kermesse letteraria di Terrasini (2)

(Adnkronos) – Partner dell’evento sono la tipografia Arti Grafiche Abbate, che ha curato il materiale promopubblicitario, e il Bar Pasticceria Massaro di Palermo che offrirà l’aperitivo in occasione dei quattro appuntamenti. A curare la quinta edizione di Un Mare Di libri è Franco Cascio, ideatore della rassegna: “Dopo il successo dello scorso anno non era facile ripetere un’edizione di altissimo livello per la qualità degli ospiti, autori e relatori, e dei volumi in rassegna. E invece ‘Un mare di libri” anche quest’anno conferma non solo di essere l’evento culturale di punta di Terrasini, ma anche un riferimento per autori e case editrici, nonché un appuntamento di rilievo nel circuito letterario siciliano. Mi preme ringraziare sin da adesso gli autori e le case editrici che parteciperanno alla rassegna, la direzione di Palazzo d’Aumale sempre disponibile a condividere eventi culturali e l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Giosuè Maniaci “.