Seguire una pantera per 3 anni: le spettacolari FOTO della vita di uno dei grandi felini più elusivi del mondo nelle foreste dell’India

Queste spettacolari immagini di una pantera sono il risultato di anni di duro lavoro da parte di Shaaz Jung, regista e fotografo naturalista. Jung ha seguito questa pantera nelle dense foreste dell’India meridionale per “10 ore al giorno, ogni giorno per 3 anni”. Jung afferma che il giovane leopardo melanico è stato avvistato per la prima volta nel 2015 quando iniziava a stabilire il suo territorio, offrendogli “un’opportunità unica nella vita di documentare e comprendere uno dei grandi felini più elusivi del mondo”. “Ogni giorno era un viaggio nell’ignoto mentre cercavamo di svelare i segreti dell’enigmatica pantera nera. Abbiamo documentato mentre cacciava, combatteva, faceva la corte e sopravviveva. È stato un viaggio incredibile”, ha commentato Jung.

Incredibile proprio come le immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.