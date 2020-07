Pappe per neonati ritirate dal mercato: allerta contaminazione microbiologica da batteri Cronobacter [NOME e LOTTI]

Nuova allerta per i consumatori: stavolta il richiamo riguarda i più piccoli. E’ stata riscontrata una contaminazione microbiologica da batteri Cronobacter.

Al momento non è possibile escludere che sussista un pericolo per la salute. Migros invita tutti i clienti a non far consumare questi prodotti ai propri bambini. Sono interessati dal richiamo i quattro prodotti seguenti:

521016800000 Pappa di riso Mibébé 15.07.2021

521017000000 Pappa lattea della buona notte con frutta Mibébé 14.07.2021

521016900000 Pappa di semolino di frumento Mibébé 12.08.2021

521015100000 Pappa ai 5 cereali Mibébé 10.04.2021

I prodotti interessati erano in vendita in tutte le filiali Migros e su LeShop.ch e sono già stati rimossi dagli scaffali delle filiali Migros. Migros invita tutti i clienti a non far consumare i prodotti interessati ai propri bambini.

In rari casi tali batteri possono causare, nei più piccoli, infezioni gravi come la meningite: chiunque possieda i prodotti in questione è invitato a non consumarli e restituirli al punto vendita. I genitori che hanno già dato da mangiare al proprio figlio uno dei prodotti sopraindicati sono invitati a un attento monitoraggio e a contattare un medico pediatra nel caso in cui il bambino dovesse manifestare problemi di salute.