Pelosi: “Grazia a Stone atto di sconcertante corruzione”

Washington, 11 lug. (Adnkronos) – “Un atto di sconcertante corruzione”. Così la speaker democratica della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha definito , condannato per il Russiagate. In una nota, la Pelosi ha annunciato che il Congresso agirà per evitare casi del genere: “Una legge è necessaria per assicurare che nessun presidente possa graziare o commutare la pena di un individuo che sia coinvolto in un’operazione di copertura per mettere al riparo un presidente da un procedimento giudiziario”.