Pesci luna in miniatura: rare larve svelano dettagli sulla vita di uno degli animali marini più strani del mondo

Si sa poco sull’inizio della vita del pesce luna, uno degli animali marini più strani del mondo. Mentre si trovano solo poche larve di pesce luna nel mondo, gli scienziati finora non erano stati in grado di identificare a quale specie appartenessero. Utilizzando il DNA delle larve catturate al largo della costa del Nuovo Galles del Sud, in Australia, e confrontandolo con le larve di pesce luna conservate nelle collezioni dell’Australian Museum, gli scienziati hanno scoperto il perfetto abbinamento con il Mola alexandrini, una delle 3 specie di Mola conosciute.

Il viaggio per arrivare a questa scoperta è stato molto lungo. “Queste larve di pesce luna sono state scoperte dagli scienziati dal 1766 ed erano state inizialmente descritte come una specie di pesce completamente differente, perché erano così diversi dalla loro forma adulta”, dichiarato Marianne Nyegaard, esperta di pesci luna e principale scienziato dietro questa scoperta.

Le larve non hanno caratteristiche riconoscibili che altrimenti faciliterebbero la distinzione tra un Mola alexandrini e un pesce luna hoodwinker. “Questo è uno dei motivi chiave per il quale non siamo mai stati in grado di arrivare al livello della specie. Le larve raccolte a Sydney appaiono uguali a quelle dell’Atlantico”, spiega Nyegaard. Un altro grande ostacolo era rappresentato dal fatto che finora nessuno era stato in grado di condurre un’analisi genetica perché gli esemplari sono molto rari. L’analisi genetica delle larve di pesce luna da parte del biologo molecolare Andrew King dell’Australian Museum è stato meticoloso, utilizzando il DNA di un singolo bulbo oculare per ridurre al minimo qualsiasi potenziale danno.

Gli scienziati stanno lavorando su 20 larve di pesce luna di varie dimensioni, tutte provenienti dalle acque del Nuovo Galles del Sud, e sperano di ricostruire l’inizio dello sviluppo di questi esemplari. L’obiettivo di Nyegaard è identificare le ultime due specie di larve di pesce luna in modo da poterle distinguere tutte. Oltre all’identificazione, la scienziata ha domande anche riguardo questa fase della vita di un pesce luna. “Nel mondo si trovano poche larve di Mola; dove sono le larve? Perché non le troviamo più spesso? Non capiamo davvero dove o quando depongano le uova e quante uova depositano e quali sopravvivono. In quale habitat vivono in questa fase della loro vita?”, si chiede Nyegaard.