Pilota di parapendio disperso in Ossola, ricerche in corso

In corso le ricerche di un pilota di parapendio, disperso da sabato in Ossola, in alta val Bognanco, nella zona della Cima d’Azeglio. Le ricerche vedono impegnati uomini del Soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco, con pattuglie a terra e con l’impiego 4 elicotteri.

Il pilota, 35 anni, era partito sabato mattina dal Canton Ticino per un volo di cross, insieme ad altri tre compagni.