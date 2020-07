Piogge monsoniche in India, le alluvioni devastano il parco di Kaziranga: oltre 100 animali morti [FOTO]

Oltre 100 animali selvatici, inclusi almeno 8 rari rinoceronti, sono morti nelle recenti alluvioni che hanno colpito il parco Kaziranga nell’India nordorientale, secondo le autorità. Il parco nazionale accoglie la più grande popolazione del mondo di rinoceronte unicorne e le recenti piogge monsoniche, che hanno causato almeno 190 vittime in India, lo hanno lasciato sott’acqua quasi all’85%.

Decine di altri animali sono morti per annegamento o sono stati colpiti da veicoli mentre tentavano di sfuggire alle alluvioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Ad una tigre è stato somministrato un tranquillante dopo che si era rifugiata in una casa.