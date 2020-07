Piogge torrenziali in Cina, allerta arancione in alcune regioni: previsti fino a 280mm giornalieri, allarme alluvioni e frane [FOTO]

Le piogge torrenziali continuano a colpire la Cina. L’osservatorio nazionale cinese ha emesso oggi un’allerta arancione per i temporali. Secondo il Centro meteorologico nazionale cinese tra la serata di oggi e quella di domani sono attese intense precipitazioni e temporali in diverse regioni, tra cui Hubei, Anhui, Hunan, Jiangxi e Zhejiang. Il Centro ha avvertito anche che in alcune aree di Hubei, Jiangxi e Anhui sono previsti nubifragi con precipitazioni giornaliere fino a 280 millimetri. Alcune delle regioni indicate registreranno fino a 80 millimetri di precipitazioni orarie, accompagnate da temporali intermittenti e venti forti.

Sin dal mese di giugno, una serie di continui acquazzoni ha sferzato gran parte della Cina meridionale, dove il livello delle acque di molti fiumi ha superato la soglia di guardia. Il centro ha consigliato alle autorita’ locali di restare in allerta per possibili alluvioni, frane e smottamenti di fango e ha raccomandato di interrompere le operazioni all’aperto nelle aree a maggior rischio. La Cina e’ dotata di un sistema di allerta meteo diviso in quattro categorie colorate: con il rosso a rappresentare l’allarme piu’ grave, seguito da arancione, giallo e blu.