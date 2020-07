Previsioni Meteo: a fine Luglio nuovo tentativo dell’Anticiclone, ma non mancheranno spifferi instabili

Previsioni Meteo – È l’ennesima conferma da parte del centro di calcolo europeo, circa un possibile finale di mese all’insegna nuovamente di un’alta pressione a più largo giro sul Mediterraneo e condizioni meteo nuovamente in prevalenza stabili sull’Italia, salvo fastidi localizzati. Il trend del modello di Reading, nelle simulazioni, è piuttosto lineare, ma il centro di calcolo americano GFS e l’altro europeo UKMO, non sarebbero esattamente dello stesso avviso vedendo, entrambi, maggiori fastidi anche nel finale di mese per via di un’alta pressione ancora non convinta sul Mediterraneo centrale e, di contro, insidie provenienti da moderati cavi depressionari nordatlantici ancora incidenti verso i meridiani centrali europei e anche verso il nostro bacino e l’Italia. Tuttavia, nel medio lungo periodo la performance del centro di calcolo di Reading è abbastanza dichiarata, per cui continuiamo a seguire la linearità del modello indicante una fase di maggiore stabilità.

Nella sostanza, dal 27/28 del mese, un promontorio anticiclonico misto di componenti circolatorie in parte oceaniche e in parte nordafricane, potrebbe tornare ad estendersi verso Est e verso Nord e occupare gran parte del nostro bacino e del nostro territorio apportando una nuova fase di prevalente stabilità. Andrebbe detto anche che su diverse regioni meridionali e del medio e basso Tirreno, l’instabilità precedente si farebbe vedere poco o nulla, rispetto al resto del paese, soprattutto rispetto al Nord Italia, con buona continuità di tempo buono su queste aree. Tuttavia, il ripristino del bel tempo, dal 27 al 31, riguarderebbe diffusamente il Centro Sud e anche gran parte del Nord, specie le aree pianeggianti. Probabilmente, infiltrazioni di aria più fresca e umida atlantica, potrebbero interessare i settori alpini e prealpini, specie centro orientali, qui con più nubi e temporali, soprattutto pomeridiani.

Per il momento quella esaminata per fine mese resta soltanto una tendenza, per via della lontananza ancora considerevole, ma anche, come già accennato sopra, per una non univocità di vedute da parte dei tutti i modelli mondiali. Pertanto, ci riserviamo di apportare ulteriori aggiornamenti sulla tendenza di fine mese, sulla base di dati più freschi, nel corso dei prossimi giorni.