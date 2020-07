Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 29 luglio: in arrivo temporali “di forte intensità”

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a mercoledì 29 luglio.

Domani al Nord cielo molto nuvoloso e coperto con fenomeni diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, di forte intensità al mattino nella Valle del Po e successivamente su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo ed Alpi centrorientali; dalla serata rapido miglioramento a partire dal settore centroccidentale. Centro e Sardegna: all’inizio nuvolosità compatta solo sull’Appennino toscano con deboli piogge e rovesci, in estensione mattutina alle regioni adriatiche ed al restante settore montuoso, in attenuazione serale sull’Abruzzo; ampio soleggiamento e poche nubi altrove. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo a parte velature pomeridiane sul versante orientale. Temperature: minime in flessione su Pianura padana centrorientale, basso Lazio, coste abruzzesi e rilievi campani, in leggero aumento su Emilia-Romagna orientale, Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; massime in diminuzione al nord, regioni tirreniche centrali, Umbria e sui rilievi abruzzesi, molisani e campani, in lieve rialzo su Marche, Salento, Calabria centromeridionale e Sicilia settentrionale ed orientale, senza variazioni sulle restanti zone. Venti: deboli dai quadranti occidentali al centro-sud, con rinforzi sul settore appenninico centrale; deboli di direzione variabile al nord, con locali rinforzi settentrionali sulle relative zone adriatiche. Mari: da poco mossi a mossi il mar Ligure, mar e canale di Sardegna ed il Tirreno centrosettentrionale; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Sabato 25 luglio al Nord qualche residuo piovasco al primo mattino sulle coste romagnole, ma in successivo rapido miglioramento; annuvolamenti compatti sui rilievi alpini confinali e su quelli appenninici con debolissimi rovesci e qualche occasionale temporale in generale esaurimento serale; sul resto del nord cielo sereno o con velature mattutine sulle relative zone centrorientali. Centro e Sardegna: addensamenti consistenti sulle regioni adriatiche, restanti zone appenniniche e basso Lazio con deboli rovesci o temporali, in assorbimento dalla sera con ampi rasserenamenti; cielo sereno sull’isola e temporaneamente velato altrove. Sud e Sicilia: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna su Molise e rilievi appenninici di Campania, Puglia e Basilicata con rovesci e locali temporali sempre di debole intensità, in riduzione da fine giornata con estese aperture; ampio soleggiamento altrove, seppur con qualche occasionale addensamento basso e stratifica atteso in serata sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature: minime in diminuzione al nord, Marche ed Appennino centrale; in lieve rialzo sulle aree ioniche peninsulari; stazionarie altrove; massime in aumento al settentrione, Toscana, nord Marche; in flessione sulle restanti regioni adriatiche e Basilicata, meno consistente sui rilievi di Campania, Calabria e Sicilia; senza variazioni sul resto del paese. Venti: deboli dai quadranti settentrionali sulle regioni nord adriatiche ed al centro-sud, con locali rinforzi su Abruzzo, Molise e Puglia; deboli variabili sul restante settentrione. Mari: poco mossi il mar Ligure e l’Adriatico settentrionale; da mossi a poco mossi i rimanenti bacini.

Domenica 26 luglio ancora nuvolosità sparsa sulle aree alpine confinali con associati deboli rovesci e temporali in riduzione tardo serale, ampio soleggiamento sul resto del paese.

Lunedì 27 luglio bel tempo un po’ ovunque ad eccezione del settore alpino ed appenninico settentrionale che sarà ancora interessato da nuvolosità compatta e fenomeni anche temporaleschi.

Martedì 28 luglio giornata tipicamente estiva, con molto sole e le consuete nubi ad evoluzione diurna solo sui rilievi alpini, prealpini e su quelli appenninici centromeridionale, con possibilità di brevi rovesci e locali temporali su queste aree nel pomeriggio.

Mercoledì 29 luglio ancora condizioni soleggiate a parte un po di instabilita’ a ridosso della catena alpina.