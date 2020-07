Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e temporali su Alpi ed Estremo Sud, da giovedì nuova forte perturbazione sull’Italia. Il bollettino fino al 20 luglio

Oggi il maltempo colpirà gli estremi dell’Italia: le Alpi e l’Estremo Sud tra Calabria e Sicilia, dove saranno possibili quantitativi cumulati fino a 100mm entro fine giornata. I temporali sulle Alpi, inoltre, sconfineranno anche verso sud, interessando parti di Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. Da giovedì, poi, una nuova e forte perturbazione interesserà l’Italia. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 14 luglio

Nord: inizialmente molto nuvoloso o coperto sul settore alpino/prealpino con locali precipitazioni isolate a carattere di rovescio o temporale, insistendo inizialmente sul triveneto e sulla Lombardia, ma con accentuazione per evoluzione diurna dalle ore centrali della giornata, interessando anche Piemonte, Val D’Aosta e Liguria di ponente; tendenza ad attenuazione della fenomenologia dalle ore serali; sul resto del settore cielo sereno o poco nuvoloso per deboli velature o nuvolosità medio-alta stratificata, con maggiori addensamenti, per evoluzione diurna, su Liguria di Levante ed aree appenniniche o pedemontane adiacenti, ove non si esclude qualche isolato evento precipitativo a carattere di rovescio o temporale durante le ore centrali e serali, con successiva tendenza ad attenuazione della fenomenologia.

Centro e Sardegna: da irregolarmente a localmente molto nuvoloso su Sardegna, basso Lazio ed Abruzzo, ove saranno possibili locali fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale, per evoluzione diurna, durante le ore pomeridiane e serali, con tendenza a successiva attenuazione dei fenomeni; prevalenti spazi di sereno sul resto del settore con locali addensamenti ad evoluzione diurna sulle aree interne, montuose e pedemontane attigue, con maggior enfasi all’area appenninica Toscana, seppure con limitata probabilità di accadimenti precipitativi.

Sud e Sicilia: irregolarmente nuvoloso su Sicilia e Calabria tirreniche con possibili precipitazioni pomeridiane e serali a carattere di isolato rovescio o temporale, che tenderanno ed esaurirsi nelle ore notturne; cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per copertura medio-alta stratificata, con maggiori addensamenti sulla Sicilia, per nubi ad evoluzione diurna, che potranno essere associate ad eventuali isolati rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi e sulle aree interne.

Temperature: valori minimi in aumento sul Trentino-Alto Adige, in flessione su Emilia-Romagna, regioni centro-meridionali adriatiche, Toscana, Umbria, Sardegna, Basilicata, Calabria settentrionale, settore appenninico e adiacenti aree interne di Lazio e Campania; stazionari sulle restanti aree; valori massimi in aumento sulle Marche, stazionari sui settori meridionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Abruzzo, in flessione sulle rimanenti regioni, specialmente su Puglia, Basilicata e Sardegna orientale.

Domani, mercoledì 15 luglio

Nord: annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con fenomeni associati, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale; nuvolosità medio-alta diffusa sulle restanti zone.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo seppur in presenza di velature estese su gran parte delle regioni peninsulari; possibilità di formazioni nuvolose più consistenti sulle aree appenniniche durante il pomeriggio con associate deboli precipitazioni, anche temporalesche.

Sud e Sicilia: cielo sereno od al più poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata.

Temperature: minime in aumento su pianura padana ed aree appenniniche centromeridionali, stazionarie altrove; massime in lieve flessione sul settore alpino, in rialzo sul restante nord e su tutte le regioni adriatiche, senza variazioni sul rimanente territorio.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 16/07/20. Nord: nuvolosità generalmente diffusa sulle aree alpine e sul triveneto con deboli piogge, rovesci e temporali in attenuazione serale sul settore occidentale; velature estese altrove in parziale e temporaneo dissolvimento tra tardo pomeriggio e sera. Centro e Sardegna: molte nubi, di tipo medio-alto, sulle regioni peninsulari con fenomeni sparsi dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sul basso Lazio, in decisa riduzione dalla serata con ampie schiarite sul versante tirrenico; cielo sereno o poco nuvoloso sull’isola. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento ovunque con velature in transito durante le ore centrali sul settore peninsulare; possibilità di qualche piovasco pomeridiano sulla Campania centrosettentrionale. Temperature: minime in lieve aumento su Piemonte, Lombardia centromeridionale e regioni adriatiche, stazionarie altrove; massime in rialzo su nord-ovest, Alpi lombarde, dorsale appenninica, coste ioniche e Sicilia, in diminuzione su Sardegna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, senza variazioni sul resto del Paese.

Venerdì 17/07/20: maltempo su Piemonte occidentale, più marcato su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, in attenuazione sul settore adriatico settentrionale ed estensione a Lazio e restante meridione durante il pomeriggio; bel tempo sulle isole maggiori, alternanza di schiarite ed innocui annuvolamenti altrove.

Sabato 18/07/20: residuo maltempo al sud, più concentrato su Calabria centromeridionale e Sicilia orientale, in deciso miglioramento dalla mattinata a partire da Campania, Molise e Puglia settentrionale; ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità sul restante territorio.

Domenica 19/07/20 e lunedì 20/07/20: condizioni di bel tempo un po’ ovunque, a parte qualche annuvolamento ad evoluzione diurna sui rilievi alpini, tosco-emiliani e calabresi. Nella giornata di lunedì cielo sereno un po’ ovunque con qualche nube in formazione durante le ore piu’ calde sui rilievi maggiori.