Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ondata di caldo africano in intensificazione, nel weekend tornano forti temporali al Nord. Il bollettino fino al 4 agosto

Mentre si intensifica l’ondata di caldo africano in Italia, forti temporali continuano a colpire le Alpi oggi, sconfinando anche nelle pianure settentrionali. Al Nord, il maltempo si intensificherà nel weekend con l’arrivo di altri forti temporali. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 4 agosto.

Oggi, 29 luglio

Nord: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata le nubi andranno intensificandosi sull’area alpina e prealpina e saranno poi associate a temporali sparsi, piu’ frequenti sul settore orientale e con probabile sconfinamento sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata invece, le precipitazioni si concentreranno sui versanti alpini compresi tra alto Piemonte e Trentino-Alto Adige e tenderanno ad interessare anche le aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna: bello e soleggiato se si fa eccezione per qualche modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi tra Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia: sereno salvo locali addensamenti mattutini a ridosso delle coste tirreniche della Calabria e pomeridiani lungo la dorsale appenninica.

Temperature: massime ancora in aumento al centro-sud, Piemonte ed Emilia-Romagna con punte fino a 36-38 gradi. Stazionarie sul resto del Paese. Venti: a prevalente regime di brezza. Mari: mosso il canale di Sardegna. Da calmi a poco mossi i restanti bacini.

Domani, giovedì 30 luglio

Nord: nuvolosita’ ad evoluzione diurna sulle aree alpine e localmente sull’appennino con locali piovaschi, deboli rovesci o temporali sulle prime, in miglioramento tardo pomeridiano; cielo generalmente sereno altrove, a parte qualche sottile velatura di passaggio.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo, con locali innocui annuvolamenti nel pomeriggio sul settore appenninico di Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento con nuvolosita’ scarsa o del tutto assente.

Temperature: minime in lieve aumento sulle pianure del nord, Liguria, regioni centromeridionali tirreniche e sulla Puglia centrosettentrionale, stazionarie altrove; massime in rialzo su aree alpine centrorientali, localmente sulla Pianura Padana, Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise occidentale, Campania, Puglia centrosettentrionale, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia centroccidentale, senza variazioni sul restante territorio. Venti: deboli dai quadranti settentrionali sulla Puglia, variabili altrove con prevalenza di regime di brezza. Mari: generalmente mosso il canale di Sardegna; da poco mosso a mosso il mar di Sardegna; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 31. Al Nord: addensamenti compatti ad evoluzione diurna a ridosso delle aree alpine ed appenniniche con deboli rovesci e qualche temporale associato, limitati alle ore pomeridiane; cielo stellato dalla sera. Altrove cielo generalmente sereno al mattino e poi caratterizzato da estesa ma innocua copertura alta e sottile. Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulla dorsale appenninica con locali brevi rovesci attesi tra mattina e pomeriggio; bel tempo sulle altre zone con velature di passaggio nel pomeriggio sulle relative zone di Toscana, Umbria e Marche. Sud e Sicilia: un po’ di nubi consistenti sui rilievi appenninici con possibilita’ di locali piovaschi pomeridiani su quelli peninsulari, ma in generale esaurimento dalle prime ore serali con estesi spazi di cielo limpido e terso; ampio soleggiamento e nuvolosita’ scarsa o del tutto assente sul restante meridione.

Temperature: minime in rialzo sulle aree alpine occidentali, asta del Po, Liguria, restante territorio emiliano-romagnolo, Sardegna orientale, rilievi toscani, nord Marche, Umbria occidentale, Lazio, regioni ioniche peninsulari e sulla Sicilia settentrionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime stazionarie su Liguria, rilievi altoatesini, pianura friulana, zone interne sarde, Lazio, entroterra abruzzese, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla porzione settentrionale siciliana; in aumento sul resto del Paese. Venti: deboli dai quadranti settentrionali al centro-sud peninsulare, Sardegna e Sicilia tirrenica con locali rinforzi pomeridiani su Toscana, Lazio e Puglia; deboli variabili al nord e sulle rimanenti zone sicule. Mari: da mossi a poco mossi il mar e canale di Sardegna, basso adriatico al largo, Adriatico meridionale e Ionio orientale; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

Sabato 1 agosto: iniziale ampio soleggiamento ovunque con nubi alte dalla seconda parte del mattino sulle aree peninsulari, piu’ consistenti sui rilievi alpini ed appenninici dove non si esclude la possibilita’ di isolati fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale limitatamente al pomeriggio; successivo deciso miglioramento.

Domenica 2 agosto: tempo in peggioramento al nord con rovesci temporaleschi sparsi, in assorbimento serale eccezion fatta per i rilievi alpini occidentali; altrove cielo generalmente sereno ma con formazioni nuvolose ad evoluzione diurna specialmente sulle aree appenniniche, con deboli fenomeni termoconvettivi in esaurimento dalle ore serali.

Lunedì 3 e martedì 4 agosto: lunedi’ trascorrera’ all’insegna del deciso maltempo sulle regioni alpine, specie centrorientali, e del soleggiamento invece sul resto della penisola, con annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica che potranno dar luogo ad esigue precipitazioni sui relativi rilievi del meridione. Nella giornata di martedì condizioni instabili ancora al nord-est e sulle regioni centrali; velature anche spesse sul resto del Paese.