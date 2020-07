Previsioni Meteo Aeronautica Militare, ondata di caldo a pieno regime ma dalla prossima settimana tornano i forti temporali. Il bollettino fino al 6 agosto

L’ondata di caldo africano entra nel clou ma nel weekend è atteso un deciso peggioramento con forte maltempo che esploderà al Nord Italia all’inizio della prossima settimana. Ecco il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 6 agosto.

Oggi, 31 luglio

Nord:- sereno o poco nuvoloso con nubi in progressivo sviluppo sulle aree montuose dove, nel pomeriggio, si manifesteranno brevi ed isolati temporali, in successivo assorbimento serale.

Centro e Sardegna: – condizioni di bel tempo salvo annuvolamenti pomeridiani sulle aree appenniniche dove non si esclude la possibilita’ di brevi rovesci.

Sud e Sicilia:- ampio soleggiamento ma con nubi che, durante le ore pomeridiane, tenderanno a formarsi lungo la dorsale appenninica e potranno associarsi a brevi e isolati fenomeni temporaleschi.

Temperature:- minime in salita su Pianura Padana, Puglia centro-meridionale, settore ionico di Basilicata e Calabria; stazionarie sul resto della penisola.- senza apprezzabili variazioni nei valori massimi con punte ancora oltre i +38°C. Venti: – a regime di brezza. Mari:- mossi il canale di Sardegna e la porzione sud-occidentale del mare di Sardegna.- quasi calmi o poco mossi i restanti bacini ma con moto ondosi in aumento, dalla serata, sul medio-basso Adriatico e sul settore orientale dello Ionio.

Domani, sabato 1 agosto

Nord: annuvolamenti compatti a evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini e appenninici con deboli rovesci associati, in assorbimento dalle ore serali. Altrove cielo sereno al mattino e poi velato dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: addensamenti cumuliformi tra mattina e pomeriggio sulla dorsale appenninica con locali brevi rovesci, in successivo miglioramento, con cielo limpido e terso dalla serata. Bel tempo sul resto del Centro, seppur con formazioni diurne di innocue nubi alte e sottili sulle relative zone peninsulari.

Sud e Sicilia: un po’ di nubi consistenti sui rilievi dell’Appennino con rovesci pomeridiani sempre di debole intensità attesi su quelli peninsulari e comunque in esaurimento da fine giornata con estese aperture. Sul rimanente meridione ampio soleggiamento con nuvolosità scarsa o del tutto assente.

Temperature: minime in rialzo su Alpi e Prealpi occidentali, Appennino toscano, Sardegna orientale e meridionale, Sicilia e localmente sulle aree ioniche, più contenuto su pianura veneta, Emilia-Romagna, nord Umbria e coste centrali adriatiche; in calo sulla Campania; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in tenue rialzo su catena alpina, Appennino tosco-emiliano, coste ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria, nonché sulle aree meridionali delle due isole maggiori; in diminuzione su zone appenniniche centromeridionali, basso Lazio, Cilento e rimanenti zone di Puglia e Basilicata; senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica 2 agosto. Al Nord al mattino addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; spesse velature sul resto del settentrione. Dal pomeriggio estensione del maltempo anche al resto delle regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi specie su Piemonte e Lombardia. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro, tendente a divenire velato dal pomeriggio sulle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature: minime in diminuzione sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, in aumento sulle regioni tirreniche peninsulari, stazionarie altrove; massime in diminuzione anche sensibile su regioni alpine, Liguria, Sardegna centroccidentale, Sicilia e coste ioniche peninsulari, in aumento sulle aree appenniniche peninsulari, stazionarie altrove.

Lunedì 3 cielo molto nuvoloso o coperto al Nord, con rovesci o temporali diffusi e intensi, in attenuazione serale sulle regioni centroccidentali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla serata sulle regioni centrali.

Martedì 4 cielo parzialmente nuvoloso al Nord-Est e al Centro-Sud, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità; estese velature sul resto del paese.

Mercoledì 5 locali addensamenti cumuliformi su Calabria e Sicilia orientale, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Bel tempo su tutto il paese nella giornata di giovedì.