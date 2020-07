Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora maltempo al Sud, forti temporali sulle Alpi in settimana. Il bollettino

Dopo un weekend di forte maltempo che ha colpito prima il Nord e poi il Centro-Sud, ad inizio settimana permangono residui di instabilità sulle regioni meridionali. Per il resto del Paese, sarà una settimana prevalentemente soleggiata, ad eccezione del Nord e dell’Arco alpino che saranno ancora colpiti da forti temporali. Il bollettino dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 6 luglio

Al Nord: inizialmente cielo poco nuvoloso sull’intero settore, con successivo aumento della copertura nuvolosa per evoluzione diurna sulle aree montuose e pedemontane contigue, fino a irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso sulla parte orientale di esso, e annessi fenomeni precipitativi tardo pomeridiani e serali che insisteranno maggiormente sul triveneto con carattere di rovescio o di temporale. Sulle restanti aree aumento della copertura fino a parzialmente nuvoloso, dove non si escludono locali fenomeni anche sulle aree pianeggianti padano orientale e veneta.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso con ampio e prevalente soleggiamento ma con addensamenti ad evoluzione diurna sull’Appennino toscano settentrionale, dove non si escludono isolati rovesci; in evidenza modesti addensamenti ad evoluzione diurna durante le ore più calde sui rilievi sardi, sull’Appennino abruzzese e sul confinante settore laziale, pur con probabilità fenomenologica precipitativa che risulterà scarsa.

Sud e Sicilia: cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità a tratti intensa, su Calabria, Sicilia settentrionale e orientale, Puglia salentina, Cilento e Basilicata con contestuali isolate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Tale fenomenologia si accentuerà per evoluzione diurna per poi attenuarsi gradualmente insistendo particolarmente su Basilicata meridionale e Calabria settentrionale; sul resto del settore poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta stratiforme, con maggiori addensamenti a evoluzione diurna sulle aree montuose e pedemontane ma con scarsa probabilità di eventi precipitativi.

Temperature: valori minimi in aumento su settore alpino occidentale, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna orientale, Puglia garganica, Marche, Abruzzo e Molise; in flessione su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania meridionale e resto della Puglia; valori massimi in flessione sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, in generale aumento sul resto d’Italia, in particolare su Lazio, Abruzzo, Molise e settori settentrionali di Puglia e Campania. Venti: da deboli a moderati settentrionali al Sud e sulla Sicilia, con i rinforzi maggiori sull’isola e su Puglia, Molise e restanti aree ioniche; deboli settentrionali al Centro e sulla Sardegna con locali rinforzi, in particolare su Marche e Abruzzo; deboli variabili al nord con locali rinforzi nord-orientali sulle coste adriatiche. Mari: molto mossi lo stretto di Sicilia, il mare e il canale di Sardegna, tendenti questi ultimi a localmente molto mosso; da mossi a localmente molto mossi basso Adriatico e Ionio, settore occidentale del Tirreno centro-meridionale, tendente a mosso; mossi i rimanenti bacini con moto ondoso in lenta diminuzione su mar Ligure e Adriatico settentrionale.

Domani, martedì 7 luglio

Al Nord: al mattino cielo molto nuvoloso su gran parte delle aree pianeggianti con piogge e rovesci su asta del Po, coste nord adriatiche e sul restante territorio dell’Emilia-Romagna; seguirà un miglioramento con assorbimento dei fenomeni ed estesi rasserenamenti. Sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di nubi più consistenti attese al mattino sulle aree pedemontane di Piemonte settentrionale e Lombardia, dove non si esclude la possibilità di qualche locale piovasco.

Centro e Sardegna: iniziale copertura compatta su appennino toscano, Umbria orientale, Marche e nord Abruzzo con qualche locale rovescio su questi ultimi sempre di debole intensità, ma in successivo miglioramento; altrove ampio soleggiamento seppur con sviluppo di nubi a evoluzione diurna a ridosso della restante dorsale appenninica con locali deboli rovesci e qualche temporale pomeridiano attesi sui relativi rilievi abruzzesi e nelle zone interne del settore centromeridionale laziale.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria, nonché sulla Puglia settentrionale con qualche occasionale e debolissimo rovescio temporalesco associato, in assorbimento dal tardo pomeriggio con ampi spazi di cielo sereno; bel tempo sul resto del Sud.

Temperature: minime in calo sulle aree alpine e prealpine, specie nordorientali, e sul restante territorio Veneto; in rialzo su riviera ligure, bassa Lombardia, coste occidentali sarde, Toscana, Marche, Umbria, alto Lazio e Abruzzo; senza variazioni di rilievo altrove; massime stazionarie sul Lazio e rilievi lucani in aumento su Cilento, Salento, rimanenti aree della Basilicata, Calabria e Sicilia; in diminuzione sul resto del paese, più marcata su val padana. Venti: deboli variabili sulle aree alpine e prealpine; generalmente moderati altrove: orientali sulla pianura padana e dai quadranti settentrionali al centro-sud, ma con ulteriori rinforzi da nord-est accompagnati da raffiche di burrasca forte attese al mattino lungo le coste settentrionali adriatiche. Mari: agitato il mar di Sardegna, ma con moto ondoso in parziale attenuazione tardo pomeridiana; da molto mossi a localmente agitati l’Adriatico centrosettentrionale al mattino, nonché il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia fino a sera; da mossi a molto mossi il mar ligure in mattinata, nonché il restante Adriatico e lo Ionio settentrionale dal pomeriggio; mosso il basso Ionio; da poco mossi a mossi i rimanenti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 8 luglio. Al nord annuvolamenti ad evoluzione diurna sui rilievi alpini confinali con qualche locale, breve rovescio pomeridiano; cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature diurne sul resto del settentrione. Al centro e Sardegna: bel tempo con i consueti addensamenti cumuliformi pomeridiani attesi a ridosso dei rilievi appenninici compresi tra Lazio e Abruzzo e nelle zone interne dell’isola. Al sud e Sicilia: giornata stabile e con ampio soleggiamento; solo sulla Sicilia settentrionale un po’ di nubi compatte interesseranno l’area nelle ore più calde.

Temperature: minime in rialzo sulle aree alpine confinali, nord Sardegna e Sicilia centroccidentale; in calo su Liguria, Val padana, aree pedemontane lombarde, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise ed in forma meno consistente sul restante territorio sardo, Puglia ed Appennino campano e lucano; stazionarie altrove; massime in diminuzione sulle estreme aree ioniche, coste meridionali toscane e su quelle dell’alto Lazio; senza variazioni su Liguria, Sardegna orientale, restante territorio laziale e pugliese, bassa Campania e Basilicata; in sensibile aumento sul resto del paese. Venti: moderati settentrionali su Salento e zone ioniche calabresi; deboli variabili altrove, con prevalenza del regime di brezza lungo le coste. Mari: da mossi a molto mossi basso Adriatico e Ionio, nonché su canale di Sardegna e stretto di Sicilia, questi ultimi con attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Giovedì 9 luglio annuvolamenti compatti sui rilievi alpini maggiori e su quelli della Sicilia settentrionale con debolissime precipitazioni convettive associate attese la tarda mattinata e le ore pomeridiane; deboli addensamenti pomeridiani a ridosso della dorsale appenninica centromeridionale e cielo limpido altrove.

Venerdì 10 luglio condizioni instabili sulla catena alpina, specie del Trentino-Alto Adige, dove non mancheranno deboli rovesci e temporali tra mattina e pomeriggio; ampio soleggiamento sul resto del paese, seppur con nubi a tratti compatte attese sulle regioni centromeridionali tirreniche nelle ore più calde.

Sabato 11 luglio persistono precipitazioni convettive sulle aree alpine e prealpine, specie centrorientali, mentre spesse velature interesseranno il restante settentrione e l’area marchigiana; ancora una giornata estiva stabile e soleggiata al Centro-Sud.

Domenica 12 luglio: ancora condizioni di instabilità su Alpi ed anche su Appennino centrosettentrionale; bel tempo altrove.