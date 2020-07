Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e temporali al Nord, bel tempo sul resto d’Italia. Il bollettino

Il maltempo inizia a colpire oggi intensamente il Nord Italia con piogge e temporali, mentre sul resto del Paese splenderà il sole. Nei prossimi giorni, il maltempo continuerà ad interessare le regioni settentrionali, per poi colpire anche il Sud domenica 5 luglio. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Oggi, 1 luglio

Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Alpi e Prealpi e Liguria di ponente con precipitazioni convettive sparse, più intense e diffuse al mattino su Piemonte centrosettentrionale e Prealpi lombarde in estensione pomeridiana ai rilievi del triveneto. In serata migliora sulle zone occidentali. Cielo sereno o poco nuvoloso su pianura padana, Liguria di levante ed Appennino. Dal pomeriggio transito di velature ma con tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa sulla pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto con associati rovesci e temporali sparsi.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni tranne addensamenti nelle ore più calde della giornata sulle aree interne con isolati piovaschi sull’Abruzzo.

Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato ovunque salvo temporaneo aumento di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sulle zone appenniniche.

Temperature: minime in aumento su Valle D’Aosta, Triveneto, pianura emiliana, Sardegna centro-occidentale, coste tirreniche meridionali e Salento, in lieve flessione sulla toscana centrosettentrionale ed a ridosso dell’Appennino abruzzese, stazionarie altrove; massime in rialzo su Friuli-Venezia Giulia, Appennino dell’Emilia-Romagna, Sardegna centrale ed occidentale, nonché su Toscana centrale, Lazio occidentale, coste tirreniche meridionali, Puglia, Calabria e Sicilia restanti, più marcato su Puglia settentrionale, Sicilia centrale e relative aree sarde.

Domani, giovedì 2 luglio

Nord: al mattino annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, in estensione pomeridiana al resto delle regioni alpine, con precipitazioni convettive, da sparse a diffuse; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni, salvo debole instabilità diurna sull’Appennino del versante adriatico. Al mattino attese locali foschie lungo le coste toscane e della Sardegna occidentale.

Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato ovunque, a parte annuvolamenti sparsi ad evoluzione diurna a ridosso dell’Appennino.

Temperature: minime in rialzo su regioni centrali adriatiche, Sicilia, Molise, Puglia garganica, bassa Campania, Basilicata tirrenica e Calabria, stazionarie o in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna centroccidentale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sardegna centroccidentale e sulla Sicilia centromeridionale, in aumento sul resto del Paese.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 03/07/20, Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi ed intensi. Centro e Sardegna: al mattino addensamenti cumuliformi sparsi sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del centro. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta sulla Toscana. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature: minime in diminuzione sulla Sicilia tirrenica e sulle regioni alpine, in aumento sul resto delle regioni tirreniche, stazionarie altrove; massime in aumento sulla Sicilia meridionale e sulla Sardegna orientale, in diminuzione sul resto delle due isole maggiori e al nord, più marcato in pianura padana, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese.

Sabato 04/07/20: molte nubi al centro-nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione dal tardo pomeriggio al nord e sulle regioni tirreniche centrali; nubi cumuliformi sparse, con deboli rovesci o temporali associati, sulle regioni meridionali adriatiche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Domenica 05/07/20: addensamenti compatti sulle regioni centromeridionali adriatiche ed al sud, con rovesci o temporali associati; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Lunedì 06/07/20 e martedì 07/07/20. Lunedì: addensamenti cumuliformi sparsi sulle regioni ioniche, con rovesci o temporali associati; bel tempo sul resto del Paese, con aumento dalla serata di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, seguite da rovesci o temporali sparsi. Nella mattinata di martedì molte nubi sulle regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi sulle rispettive aree montuose; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.