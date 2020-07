Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali accompagnati da grandine al Nord Italia oggi, nuovo peggioramento venerdì 24 luglio. Il bollettino

Inizieranno a farsi sentire dal pomeriggio-sera di oggi i primi temporali al Nord Italia, con rischio di nubifragi e grandine, prima del deciso peggioramento atteso per venerdì 24 e sabato 25 luglio. Sul resto del Paese, il tempo sarà bello e soleggiato. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 28 luglio.

Oggi, 22 luglio

Al Nord cielo da poco a parzialmente nuvoloso durante la mattina con la nuvolosità concentrata maggiormente sui rilievi alpini dove, non si esclude qualche debole pioggia; nuvolosità in progressivo aumento nel corso della tarda mattinata non soltanto sui rilievi ma anche lungo le pianure con precipitazioni sparse a carattere di rovescio su Prealpi lombarde, Trentino, rilievi veneti e Friuli-Venezia Giulia; deboli le piogge presenti e comunque sparse e di breve durata su Alpi occidentali, liguri e Appennino emiliano; dal primo pomeriggio i fenomeni diventeranno più intensi e oltre ad assumere carattere temporalesco sui monti, si estenderanno ai settori pianeggianti di Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia accompagnati dalla presenza di grandine; dal tramonto e fino a fine scadenza temporali localmente di forte intensità saranno ancora possibili su Piemonte centro-occidentale, Lombardia, Emilia e Veneto mentre sulle rimanenti zone i fenomeni tenderanno ad attenuarsi rimanendo solo un cielo nuvoloso per nubi medio-alte.

Centro e Sardegna: bello e soleggiato salvo innocui addensamenti medio-alti pomeridiani a ridosso della dorsale appenninica e sulle zone interne dell’isola.

Sud e Sicilia: bel tempo ovunque ad eccezione di qualche annuvolamento lungo le coste della Calabria tirrenica. Nel pomeriggio, nubi in sviluppo sui rilievi della Calabria ma con scarse o nulle probabilità di pioggia. Rasserenamenti in serata tranne sulle coste calabresi dove insisterà della nuvolosità bassa ma priva di fenomeni.

Temperature: massime in lieve aumento su basso Piemonte, rilievi toscani, Umbria, regioni ioniche, zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti: deboli settentrionali ma con temporanei rinforzi fino al tardo pomeriggio su Toscana, Lazio centro-settentrionale, Puglia, Sicilia centro-settentrionale; deboli meridionali su Sicilia meridionale e Sardegna con temporanei rinforzi su quest’ultima su coste cagliaritane e orientali; a prevalente regime di brezza altrove con qualche rinforzo da est su coste romagnole e venete. Mari: mossi il mar Ionio, il Tirreno meridionale, il basso Adriatico e il canale di Sardegna ma con moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini con aumento del moto ondoso, dal pomeriggio, sulla porzione est del Tirreno centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia.

Domani, giovedì 23 luglio

Al Nord, inizialmente addensamenti compatti sulla pianura padana centrorientale con deboli piogge e rovesci in veloce dissolvimento, cielo sereno o poco nuvoloso altrove; dalla mattinata rapida intensificazione della nuvolosità, specialmente sulle aree alpine e appenniniche, con lievi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione sui monti ed estensione al settore pedemontano e pianeggiante centroccidentale dal tardo pomeriggio/prima serata.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e poche nubi con qualche isolato fenomeno pomeridiano sui rilievi appenninici maggiori.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo con sporadiche nubi a evoluzione diurna sulle aree montuose calabre.

Temperature: minime in lieve rialzo su Liguria, Toscana, Umbria, regioni centromeridionali adriatiche, ioniche e due isole maggiori, stazionarie sul restante territorio; massime in flessione sulla pianura padano-veneta, in aumento su coste abruzzesi e molisane, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, senza variazioni altrove. Venti: deboli variabili a regime di brezza, con locali rinforzi sui rilievi lombardi e del Triveneto nel pomeriggio. Mari: da poco mosso a mosso al largo lo Ionio; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 24 luglio. Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con fenomeni diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in rapido miglioramento dalla serata a partire dal settore centroccidentale. Centro e Sardegna: all’inizio nuvolosità compatta solo sull’Appennino toscano con deboli piogge e rovesci, in estensione mattutina alle regioni adriatiche e restante settore montuoso, in attenuazione serale sull’Abruzzo; ampio soleggiamento e poche nubi altrove. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo a parte velature pomeridiane sul versante orientale.

Temperature: minime in flessione su pianura padana centrorientale, Liguria di levante e Marche, in aumento su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e due isole maggiori, stazionarie altrove; massime in tenue diminuzione al Centro-sud e Molise, in lieve rialzo su coste ioniche e Sicilia settentrionale, senza variazioni sulle restanti zone. Venti: deboli dai quadranti occidentali al Centro-sud, con rinforzi sul settore appenninico centrale; deboli di direzione variabile al Nord, con locali rinforzi settentrionali sui rilievi. Mari: calmi o poco mossi, con moto ondoso in aumento serale sul mar Ligure.

Sabato 25 luglio, al primo mattino maltempo al Centro, su Molise e Romagna, in successiva attenuazione su quest’ultima ed estensione alle regioni meridionali, eccezion fatta per bassa Campania, Calabria e Sicilia; cielo generalmente sereno altrove; dal pomeriggio rapido miglioramento al nord e sul settore centrale tirrenico in attesa dell’arrivo serale di velature compatte.

Domenica 26 luglio ampio soleggiamento e nuvolosità sparsa, più consistente sulle aree alpine centrorientali con associati rovesci e temporali in riduzione tardo serale.