Previsioni Meteo a lungo termine, tra 5 e 9 Agosto torna l’Anticiclone ma sarà più fresco e ventilato

Previsioni Meteo – Inizia a delinearsi la possibile tendenza del tempo per il corso della prossima settimana e con molte novità in vista. Intanto è confermato il break temporalesco e anche con forte peggioramento su molte regioni settentrionali tra domenica e lunedì, ancora con qualche strascico nel corso di martedì 4, quando alcuni rovesci e temporali potrebbero raggiungere anche le regioni del medio Adriatico. Successivamente, dopo questa svolta temporalesca, non sembrerebbe ripristinarsi una circolazione a componente meridionale, di natura calda sub-tropicale o nordafricana, piuttosto, sembrerebbe possibile certamente un recupero anticiclonico, ma di matrice più atlantica o comunque euro-atlantica. Verosimilmente, quindi, condizioni termiche più miti e, per di più, con massimi di pressione che sembrerebbero concentrarsi con prevalenza sui settori occidentali del continente o comunque su quelli euro Atlantici. Ne deriverebbe, come desumibile anche dalla tendenza barica in evidenza e rappresentante proprio la circolazione media prevista da mercoledì 5 fino a domenica 9 agosto, un tipo di tempo magari più stabile sulle regioni Nord occidentali Ho anche centro-occidentali del Nord, sul medio-alto Tirreno, sui settori occidentali della Sicilia e sulla Sardegna, su alcune aree dell’Alto Adriatico e del Medio Adriatico, e poi sul basso Tirreno, potrebbero avere luogo, in più di qualche occasione, infiltrazione di aria più fresca per quadranti continentale o settentrionale punto Allo stato attuale dei dati non è prevista una grossa fenomenologia associata.

Tuttavia sarebbero senz’altro da computare locali rovesci o temporali in particolare sul medio-alto Adriatico e poi sul basso Tirreno, soprattutto tra Centro Sud Campania Calabria e Sicilia, ma l’aspetto fenomenologia va rivisto con dati più ravvicinati. Circa le temperature, con buona probabilità i valori caldi di questa settimana dovrebbero essere solo un ricordo, magari potrà fare senz’altro anche caldo, soprattutto sul medio Alto Tirreno e al Nord, specie sulle pianure del Nord, ma caldo più o meno nella norma, con temperature massime che al più potrebbero spingersi verso i +31/+32°C. Valori in linea generale di 7-8° inferiori a quelli di questa settimana rovente, con massime mediamente comprese da Nord a Sud, per il corso della prossima settimana e sulle aree pianeggianti, intorno ai +25/+30°C. Non è escluso che sulle regioni appenniniche centro-meridionali, sul medio-basso Adriatico e sulle aree meridionali in genere, le temperature possano porsi addirittura un po’ sotto la media a causa anche di una ventilazione settentrionale piuttosto persistente e via via anche più intensa a iniziare da mercoledì 5.

La redazione di Meteo Web naturalmente seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per il medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.