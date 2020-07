Previsioni Meteo Agosto 2020, importanti novità per il mese più atteso dell’estate

Previsioni Meteo Agosto – Ribadiamo sempre che le tendenze stagionali, quelle volte a individuare l’evoluzione di massima del tempo per una intera stagione o anche solo per un mese intero nell’arco di una stagione, sono in buona parte ancora sperimentali, si avvalgono dell’osservazione di alcuni parametri teleconnettivi che hanno mostrato buona efficacia, pur tuttavia tendenze sempre approssimative e che vanno prese con le dovute cautele. Sulla base delle ultime indicazioni fornite dai parametri stagionali, traspare una conferma circa una tendenza, per il mese di agosto 2020, a tempo probabilmente dai connotati più estivi e anche più caldi rispetto a luglio. Intanto osserviamo la coppia index descrittivi, AO, NAO, verso una svolta positiva quindi, nella sostanza, aumenterebbe il divario barico e termico tra le alte e basse latitudini euro-atlantico significando ciò un arretramento del fronte sub-polare e di pari passo una salita in latitudine di quello sub-tropicale.

Questo dato, si sposerebbe con quello ultimo relativo al posizionamento del fronte ITCZ, Inter Tropical Convergence Zone che, come visibile dall’ultimo riscontro nella prima decade di luglio, prima immagine interna, continuerebbe a porsi abbastanza basso sui settori occidentali equatoriali, ma crescerebbe in latitudine a partire da quelli centrali e ancora più centro orientali. Per di più, ci sarebbe il riscontro di una migrazione più settentrionale delle anomalie negative sulle acque superficiali oceaniche, fattore anche questo che avallerebbe un arretramento del fronte subpolare, specie in sede atlantica e sue minori ingerenze, attraverso rami secondari del getto, verso le basse latitudini.

Insomma, tutte indicazioni verso possibili maggiori sortite di onde stabilizzanti subtropicali verso il Mediterraneo centrale e magari più frequentemente anche con contributi nordafricani, con l’Italia che potrebbe vivere fasi estive e stabili più durature, magari anche piuttosto calde a tratti. In tutto questo quadro, anche l’andamento pluviometrico ne risentirebbe, con fase più siccitosa in via generale sul paese, salvo un po’ di fenomeni in più, per maggiori opportunità convettive, sui rilievi alpini e prealpini centro orientali, magari qui anche sopra norma localmente.

Ci sarebbero indicazioni anche per locali temporali più ricorrenti sui settori centro meridionali delle isole maggiori, magari per qualche infiltrazione umida e fresca orientale sui bordi anticiclonici, ma probabilità più bassa in questo caso.

Altrove sul paese, possibile un agosto diffusamente siccitoso. Infine, il dato relativo all’andamento termico per l’intero mese, con evidenti anomalie positive, seconda immagine, su gran parte del Mediterraneo e in particolare, poi, sull’Italia dove le temperature potrebbero porsi diffusamente tra 2 e 4° sopra media, surplus minore sulle isole maggiori e sull’estremo Nordest. Si tratta di indicazioni che andrebbero ancora bene vagliate nel corso dei prossimi giorni, ma appaiono piuttosto evidenti nelle simulazioni in nostro possesso e noi le rappresentiamo.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione sul lungo periodo, i riferimento in particolare al mese di Agosto, apportando periodici aggiornamenti.