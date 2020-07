Previsioni Meteo: Agosto molto soleggiato nel Mediterraneo centrale, Italia inclusa. Le MAPPE mese per mese

Climate Services for Clean Energy (S2S4E) è un progetto europeo, finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili. Il progetto fornisce anche previsioni stagionali ed ha appena pubblicato quelle per l’ultima parte di luglio e per i prossimi 3 mesi. Ecco i dettagli delle previsioni realizzate rielaborando i sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS e ECMWF SEAS5 (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Estremi di temperatura in Europa a luglio

Previste alte temperature fino alla fine di luglio nell’Europa occidentale, particolarmente in Francia e Penisola Iberica. Al contrario, temperature insolitamente basse per il periodo dell’anno sono previste nel Nord Europa e nell’Est Europa per il resto di luglio.

Luglio caldo, asciutto e soleggiato in Francia

Sono previste alte temperature e alta radiazione solare, combinate con scarse precipitazioni, su tutta la Francia fino alla fine di luglio.

Estate calda e soleggiata nel Mediterraneo

Previste condizioni molto soleggiate nel Mediterraneo centrale per tutto il mese di agosto, soprattutto in Italia, Grecia e aree circostanti. Probabile che temperature eccezionalmente alte persistano nelle aree del Mediterraneo orientale e del Mar Nero ad agosto e settembre.

Settembre ventoso e piovoso nel Mare del Nord

Probabile lo sviluppo di condizioni piovose e ventose nell’area del Mare del Nord a settembre, in spostamento verso l’area baltica ad ottobre.