Previsioni Meteo, pre-allerta maltempo per i forti temporali nella seconda parte della settimana. Le zone a rischio

Previsioni Meteo – Univocità di vedute tra tutti i modelli matematici, nell’aggiornamento serale, circa il sensibile peggioramento del tempo che avrà luogo nella seconda parte di questa settimana. Dopo una fase più spiccatamente anticiclonica, che a dire il vero continuerà su alcune regioni centrali e su diverse meridionali dove, anzi, farà ancora più caldo nei prossimi giorni, il promontorio anticiclonico a componente anche nordafricana, subirà un attacco sulla sommità, in corrispondenza delle regioni settentrionali, a opera di un cavo instabile nord-atlantico il quale inciderà con buona curvatura ciclonica verso tutte le nostre regioni del Nord e in parte anche verso quelle centrali. Si tratterà di una incursione di aria più fresca e umida, oceanica in un campo anticiclonico che, per quanto non particolarmente pronunciato, nella fase precedente riscalderà abbastanza significativamente i bassi strati, anche delle regioni settentrionali, dove le temperature saranno per diversi giorni piuttosto calde e spesso oltre i +32/+33°C, fino anche a punte di 34°C. Insomma, importante energia termica dal basso, la quale, appena alle quote medie giungeranno le correnti instabili preventivate dei modelli, potrà dare innesco a una fenomenologia temporalesca davvero significativa, magari anche con possibili conseguenze dannose e dissesti.

Nell’immagine precipitazioni di massima allegata, abbiamo circoscritto, sulla base dei dati ultimissimi, le aree dove i fenomeni potrebbero essere più abbondanti e più persistenti. Nubi e già piogge o qualche temporale a carattere sparso, dovrebbero essere presenti già nel pomeriggio di giovedì 23, ma il peggioramento sensibile interverrebbe dalla sera di giovedì, con primo fronte temporalesco importante e fenomeni forti a iniziare dal Piemonte centro-settentrionale, verso la Lombardia e poi in estensione a tutti i settori nord-orientali, eccetto l’Emilia Romagna centro meridionale, in questa fase. Quindi, già giovedì sera, fenomeni forti o a tratti violenti sulle aree citate, col rischio di nubifragi, grandinate, colpi di vento localmente intensi o trombe d’aria e allagamenti. Nel corso di venerdì 24, poi, molte nubi con rovesci e temporali su tutto il Nord, diffusi già in mattinata, ma attenzioni perché altri fenomeni violenti potrebbero avere luogo nel corso del pomeriggio soprattutto sull’Emilia- Romagna, sul basso Veneto e poi, nella sera di venerdì, anche verso le Marche settentrionali e localmente il nord-est della Toscana. Fenomeni diffusi anche sul medio-alto Adriatico e verso il Friuli Venezia Giulia. Il maltempo più intenso dovrebbe esplicarsi tra giovedì sera e venerdì sera. Per sabato, sono attesi ancora locali addensamenti al Nord, soprattutto sul Piemonte, alta Lombardia, localmente al Centro, tra la Toscana , il Lazio, l’Umbria e le Marche, ma fenomeni su queste aree generalmente più irregolari e anche decisamente più deboli. Stando ai dati ultimi, non dovrebbero essere interessati dall’instabilità, le isole maggiori e il Sud Italia in genere, salvo localmente un aumento di nubi medio alte, ma generalmente innocue. Per di più, sulle regioni centro meridionali e sulle Isole maggiori, proprio in coincidenza con il peggioramento al Nord, dovrebbe concretizzarsi una ondata di caldo nordafricano, con temperature in ulteriore aumento e punte nei valori massimi fino a +37/+38°C o persino oltre localmente.

Maggiori dettagli su tutte le importanti novità relative al tempo da metà e verso il fine settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.