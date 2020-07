Previsioni Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 2 agosto: domani temperature fino a +36-38°C

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 2 agosto 2020.

Domani al Nord copertura in intensificazione mattutina sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci e qualche temporale, più frequenti nel pomeriggio sulle Alpi occidentali, ma in generale assorbimento da fine giornata. Cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature pomeridiane sul restante settentrione. Centro e Sardegna: giornata estiva con cielo limpido e terso. Sud e Sicilia: bel tempo ovunque, con nuvolosità scarsa o del tutto assente. Temperature: minime in lieve rialzo su Liguria, Pianura padana, restante Emilia-Romagna, regioni centromeridionali tirreniche e relative aree appenniniche; stazionarie altrove. Massime in aumento, con punte fino ai 36-38°C sulla Pianura padana orientale e localmente nelle zone interne di Sardegna e regioni centromeridionali.

Mercoledì 29 luglio al Nord annuvolamenti in rapida intensificazione mattutina su aree alpine e prealpine centrorientali con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dal tardo pomeriggio; cielo inizialmente sereno ma con sottile nuvolosità medio-alta in graduale formazione durante la seconda parte della mattina e in intensificazione pomeridiana sul settore occidentale che daranno luogo a fenomeni deboli ma diffusi in serata su Piemonte orientale e Lombardia occidentale. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento ed assenza di nubi. Temperature: minime in generale aumento un po’ ovunque, senza variazioni di rilievo su due isole maggiori, Campania e settore ionico; massime in rialzo su Piemonte, alta Sardegna, coste emiliano-romagnole e Centro-Sud peninsulare, stazionarie altrove.

Giovedì 30 nuvolosità a evoluzione diurna sulle aree alpine e localmente sull’Appennino centrosettentrionale con deboli piogge, rovesci e temporali specialmente sulle prime, in riduzione tardo pomeridiana; cielo generalmente sereno altrove, a parte qualche sottile velatura di passaggio sul restante Nord.

Venerdì 31 nubi medio-alte e sottili al Nord, più compatte su catena alpina e relativa dorsale appenninica, con possibilità di qualche piovasco o debole rovescio durante le ore centrali della giornata. Sul restante territorio ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, se non sulle aree montuose nel pomeriggio.

Sabato 1 e domenica 2 agosto cielo generalmente sereno ma con lievi annuvolamenti al Centro-Nord dalla mattinata fino al tardo pomeriggio, più consistenti sui rilievi alpini e appenninici, dove si potranno avere dei deboli fenomeni sempre a prevalente carattere di rovescio o temporale.