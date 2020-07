Previsioni Meteo, caldo ai nastri di partenza: arrivano i +40°C, si soffrirà da Nord a Sud. La situazione per la prossima settimana

Previsioni Meteo – Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha determinato veri e propri nubifragi al Sud (in Sicilia in primis), e quello in atto al Centro-Nord con grandine, allagamenti e disagi alla circolazione, tra pochi giorni assisteremo ad un netto cambio di scenario su tutto il Mediterraneo e l’Italia in particolare. Insomma, dimenticate il clima fresco che ha caratterizzato le nostre giornate da Nord a Sud, specie durante le ore notturne e serali. Dalla prossima settimana la bolla sub-tropicale di origine Sahariana si metterà in moto verso le nostre regioni determinando un’intensa e lunga ondata di caldo che promette di far registrare temperature attorno ai 40°C su diverse zone del nostro territorio.

Cosa accadrà? La massa d’aria rovente di matrice africana lentamente si muoverà verso nord raggiungendo tra lunedì 27 e martedì 28 le estreme regioni meridionali per poi estendersi verso il Centro-Nord nel corso della settimana. Da martedì 28 i valori massimi potranno toccare 38°C a Firenze, 36°C a Roma, Ferrara, Bologna. Nei giorni successivi 39-40°C potranno essere raggiunti in Toscana, Emilia, Veneto, Puglia, Sardegna e Sicilia. Attenzione perché oltre al caldo arriverà anche l’afa con tutti i disagi relativi. In particolar modo i tassi di umidità saranno elevati lungo le coste del medio-basso versante Adriatico, sul Tirreno e in Sicilia. Tuttavia, sull’arco alpino non si escludono temporali di calore pomeridiani.

Nel corso delle prossime ore capiremo nel dettaglio le zone più colpite, la durata e le possibili conseguenze che ci traghetteranno nel mese di Agosto che promette d’essere scoppiettante tra ondate di caldo e fenomeni estremi.