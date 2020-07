Previsioni Meteo, confermato il “RAID” temporalesco di Sabato 11. Fenomeni localmente forti con grandinate

Previsioni Meteo – Il regime moderatamente anticiclonico con prevalenza di bel tempo e anche con caldo in aumento, dovrebbe persistere per tutta la settimana al Centro Sud. A dire il vero, un po’ di disturbi convettivi sono attesi su aree circoscritte, essenzialmente appenniniche, ma a incidenza localizzata, in particolare sui rilievi interni laziali e occidentali abruzzesi, qualche temporale da calura anche sui rilievi nordorientali siculi e, verso il weekend, locali temporali possibili su aree interne anche di Molise, Campania e Lucania. Null’altro da segnalare altrove, con tempo mediamente bello, estivo e ampiamente soleggiato o con nubi convettive sui rilievi. Tendenza un po’ diversa, invece, per le aree settentrionali, o almeno per buona parte di esse. Poco da segnalare anche per domani, salvo qualche temporale pomeridiano sulle Alpi di Nordest. Da venerdì, però, la pressione inizierà gradualmente a cedere, a iniziare dai settori alpini e prealpini, dapprima occidentali poi verso un po’ tutti, per l’incidere di correnti settentrionali più instabili, pilotate da nu cavo depressionario nordeuropeo.

Già nel corso di venerdì 10, temporali anche localmente forti interesseranno le Alpi e localmente le Prealpi, via via tutte da Ovest verso Est. Nessun cambiamento per le pianure dove continuerà il bel tempo e con clima caldo. Per sabato, il cavo nordeuropeo affonderà in maniera più decisa verso le nostre regioni settentrionali, come evincibile dalla barica in evidenza riferita proprio alla giornata pre-festiva, con attività temporalesca che andrà esasperandosi, dapprima con fenomeni forti o anche violenti sul Trentino AA, su alta Lombardia, specie Sondriese, alto Comasco, Lecchese, e su alto Veneto e alto Friuli, attenzione anche con rischio nubifragi e grandinate importanti, localmente. Poi, in serata, temporali forti irromperanno anche sulla Venezia Giulia, sulle pianure friulane, sul Veneto centro meridionale, poi verso il Nord Emilia Romagna e sulla Lombardia centro orientale. Temporali anche su Ovest Piemonte. Rischio di fenomeni violenti in serata su queste aree pianeggianti del Nord e strascichi di fenomeni, più irregolari, ma ugualmente ancora forti a scala locale, ancora nella notte su domenica, in particolare su alto Piemonte, area Verbano, su Cuneese e ultimi temporali irregolari anche tra Lombardia e Sud Veneto. Fenomeni via via sempre più confinati ai rilievi nel corso di domenica.

Maggiori dettagli sul raid temporalesco che colpirà il Nord, specie nel corso di sabato, nei nostri quotidiani aggiornamenti.