Previsioni Meteo, confermato l’Anticiclone per fine Luglio: caldo in aumento negli ultimi giorni del mese

Previsioni Meteo – Va delineandosi con più chiarezza l’evoluzione del tempo per gli ultimi giorni di Luglio, dopo il guasto che interverrà dopo la metà della settimana corrente. Intanto va detto, che il peggioramento atteso soprattutto tra giovedì sera e la giornata di venerdì 24, ma localmente già in atto sui settori alpini e prealpini, interesserà e probabilmente in maniera anche forte, diverse regioni, soprattutto settentrionali e del medio-alto Adriatico, ma non sarà esteso a tutta la nazione. Pertanto, sul medio-basso Tirreno, sul Sud peninsulare e sulle Isole maggiori, le condizioni anticicloniche in vigore si protrarranno per tutto luglio con prevalenza su queste aree di tempo asciutto, soleggiato e con caldo estivo in alcune fasi anche sopra norma. Magari da considerare, ma soltanto sul medio-basso Adriatico, specie aree interne, e lungo l’Appennino, qualche addensamento nuvoloso nella fase più instabile tra giovedì e sabato, con rischio di locali fenomeni temporaleschi localizzati.

Per il corso della prossima settimana, una volta assorbita l’onda d’urto instabile a opera del cavo depressionario nordatlantico in azione da giovedì, sul Mediterraneo, ma un po’ su tutta l’Europa centro-meridionali, tornerà ad affermarsi un’ area anticiclonica a componente mista, oceanica e nordafricana, con tempo in gran parte stabile e soleggiato sull’Italia e con clima estivo. Probabilmente solo sui settori estremi settentrionali, dove la copertura anticiclonica potrà arrivare meno efficacemente, essenzialmente su Alpi e Prealpi, occasionalmente verso fine mese anche su qualche alta pianura settentrionale, potranno avere luogo infiltrazioni di aria umida atlantica, col rischio di locali rovesci e temporali, soprattutto di tipo convettivo e nelle ore pomeridiane. Sotto l’aspetto termico, le temperature sono attese sopra norma un po’ su tutto il paese, in maniera non eclatante, mediamente tra i 2 e i 4°C oltre i valori tipici del periodo, ma comunque con caldo abbastanza significativo, come evidenziato nel quadro anomalie termiche allegato. Probabilmente anomalie meno significative sulla Sicilia e su alcuni settori settentrionali tra le alte pianure e le aree prealpine.

Maggiori dettagli su tutte le importanti novità relative al tempo nei prossimi giorni e verso il fine settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.