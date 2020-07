Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 09 Luglio: estate travagliata, nubi e maltempo dietro l’angolo

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani e fino a giovedì 09 Luglio in Italia.

Domani, sabato 04 Luglio

Nord: al primo mattino ancora molte nubi compatte sulle regioni centrorientali e basso Piemonte, con rovesci o temporali diffusi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità compatta, a partire dalle aree pianeggianti delle regioni alpine, con dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione.

Centro e Sardegna: al mattino molte nubi compatte su tutto il settore peninsulare, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente anche intensi sulle regioni adriatiche; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sulla Sardegna. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia: iniziali addensamenti bassi sulle aree costiere tirreniche peninsulari e bel tempo sul resto del meridione. Durante la mattinata graduale aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni peninsulari, con rovesci o temporali sparsi, in parziale attenuazione dalla serata.

Temperature: minime in aumento sulla Sicilia tirrenica, in diminuzione sul resto del paese; massime in aumento anche sensibile al Nord e sull’alta Toscana, in diminuzione anche marcata sul resto del paese.

Domenica 05/07/20

Nord: bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi sparse, a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: addensamenti cumuliformi sulle aree interne dell’abruzzo e sul basso Lazio, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal tardo pomeriggio; bel tempo sul resto del centro.

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi sparsi, con rovesci o temporali associati, in diradamento dal tardo pomeriggio.In serata ancora residui addensamenti compatti su Sicilia e bassa Calabria tirreniche, con rovesci o temporali associati, e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento sulle regioni centroccidentali del nord e sulla sardegna orientale, in diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione sulle regioni ioniche peninsulari e sulla Sicilia orientale, in aumento altrove, più marcate sulle regioni centrali.

Lunedì 06/07/20: al mattino nubi cumuliformi sparse su Sicilia, Calabria e Basilicata, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del Paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni meridionali, e suo contestuale aumento sulle aree alpine e prealpine, dove avremo rovesci o temporali sparsi dalla serata.

Martedì 07/07/20: molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi; estesa nuvolosita’ medio-alta sul resto del nord e bel tempo sul resto del Paese.

Mercoledì 08/07/20 e giovedì 09/07/20: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del Paese, con formazione di nubi cumuliformi sparse, a ridosso dei rilievi, nelle ore centrali della giornata.