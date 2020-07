Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 10 Luglio: tregua d’estate, tornano le nuvole

Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 5 luglio e fino a venerdì 10 luglio, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Domani, domenica 05 luglio

Nord: bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi sparse, a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, nelle ore centrali della giornata.

Centro e sardegna: bel tempo su tutto il centro.

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi sparsi sulle regioni ioniche, con rovesci o temporali associati, in diradamento dal tardo pomeriggio; estese velature sul resto del meridione. In serata ancora residui addensamenti compatti su Sicilia e bassa Calabria tirreniche, con rovesci o temporali associati, e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento sulle regioni centroccidentali del nord e sulla Sardegna orientale, in diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione su Calabria, Sicilia e Puglia salentina, in aumento anche marcato sul resto del Paese.

Venti: moderati settentrionali al sud; deboli variabili sul resto del Paese.Mari: da poco mossi a mossi il mar Ligure e l’alto Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Lunedì 6 luglio.

Nord: iniziali condizioni di bel tempo, con aumento della nuvolosità, compatta dal tardo mattino su Alpi e Prealpi,, con rovesci o temporali sparsi dal pomeriggio, tendenti a divenire intensi in serata sui rilievi del triveneto.

Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro.

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi sparsi sulle regioni ioniche.

Temperature: minime e massime in aumento su tutto il Paese.

Venti: moderati settentrionali sulle aree costiere ioniche; deboli nordorientali sul resto del centro-sud e costiera romagnola; deboli variabili altrove.

Mari: da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna, Tirreno occidentale, stretto di Sicilia e Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Martedì 7 luglio: al mattino molte nubi al nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in diradamento dal pomeriggio sulle aree pianeggianti ed Appennino settentrionale; bel tempo sul resto del Paese, salvo formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, nelle ore centrali della giornata.

Mercoledì 8 luglio: addensamenti cumuliformi sparsi sulle aree alpine, prealpine ed Appennino centrosettentrionale, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione pomeridiana su queste ultime; bel tempo sul resto del Paese.

Giovedì 9 e venerdì 10 luglio: bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, nelle ore centrali della giornata.