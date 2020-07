Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 24 Luglio: dopo il week-end di pioggia breve tregua, ma il maltempo è dietro l’angolo

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani e fino a venerdì 24 Luglio in Italia.

Domani, domenica 19 Luglio

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo debole instabilità diurna relegata ai rilievi alpini.

Centro e Sardegna: ampi e persistenti rasserenamenti ovunque, salvo formazioni cumuliforme a ridosso delle aree montuose nelle ore più calde della giornata, con isolati piovaschi sulle relative aree sarde.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su Calabria e Sicilia con precipitazioni convettive sparse, in temporanea intensificazione pomeridiana sull’area centromeridionale siciliana. Dalla sera generale attenuazione dei fenomeni con successivo cielo stellato. Tempo stabile e soleggiato altrove, salvo locali addensamenti compatti a ridosso delle aree appenniniche nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in rialzo su Alpi e prealpi centro-orientali, Alpi piemontesi, Liguria di levante, coste venete, Appennino Tosco-Emiliano e Sardegna occidentale, in flessione su pianura padana occidentale, Lazio centromeridionale e coste ioniche pugliesi, stazionarie altrove; massime in aumento al nord, al centro e su Sardegna, Molise, appennino campano, Calabria e Sicilia nordoccidentale, in calo sul resto del territorio siciliano, senza variazioni di rilievo sul restante sud. Venti: da deboli a moderati settentrionali al centro-sud, con rinforzi su Molise, Puglia e Sicilia meridionale; deboli meridionali sulla pianura padana, variabili sul resto del nord. Mari: mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio, l’Adriatico centrale e meridionale, con moto ondoso in parziale attenuazione nel corso della giornata; poco mossi i restanti bacini.

Lunedì 20 Luglio

Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque, ad eccezione di debole instabilità diurna lungo l’arco alpino e di locali annuvolamenti compatti lungo le coste liguri nel corso della giornata.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo locali addensamenti compatti lungo le coste dell’alta Toscana dalla sera.

Sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti per l’intero periodo, con al più temporanee formazioni cumuliformi sui rilievi della Sicilia nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in rialzo al nord, su regioni centrali peninsulari, Molise, aree interne campane e Basilicata occidentale, in lieve flessione sulla Sicilia centrale, stazionarie altrove; massime in aumento su tutto il Paese, piu’ marcato sulle regioni adriatiche. Venti: da deboli a moderati settentrionali sulla Puglia con rinforzi sull’area meridionale; deboli variabili altrove, a regime di brezza lungo le coste. Mari: da mosso a molto mosso al largo lo Ionio; mossi l’Adriatico meridionale, il restante Ionio ed il canale di Sardegna; poco mossi i restanti bacini.

Martedì 21 Luglio: graduale aumento della copertura nuvolosa sulle aree alpine e prealpine con precipitazioni convettive sparse, in sconfinamento pomeridiano sulla pianura piemontese. Tempo stabile con transito di velature sul resto del nord, salvo nubi basse lungo le coste liguri. Cielo limpido e terso altrove, ad eccezione di addensamenti compatti sulle Alpi Apuane dalla sera.

Mercoledì 22 Luglio: tempo in peggioramento al nord con possibili precipitazioni convettive sparse, dapprima sui rilievi ed in successiva estensione pomeridiana alla pianura; dalla sera possibile intensificazione dei fenomeni sulla Pianura Padana.Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità al centro-sud. Tuttavia, dalla sera nubi progressivamente più compatte interesseranno la Toscana e le Marche settentrionali con associati possibili rovesci.

Giovedì 23 Luglio e venerdì 24 Luglio: ancora condizioni instabili al nord, specie sulle regioni di nord-est con possibili precipitazioni convettive associate. Ampi e persistenti rasserenamenti su isole maggiori e restante sud, ad eccezione di debole instabilita’ sul Molise. Sulle regioni centrali peninsulari nuvolosità irregolare a tratti intensa con possibili rovesci e temporali, specie sul versante adriatico; generale attenuazione dei fenomeni dalla sera.Nella giornata di venerdì ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle isole maggiori. Nubi progressivamente piu’ compatte sui rilievi alpini, prealpini e restante territorio ligure con possibili isolati rovesci. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese, salvo debole instabilità diurna a ridosso della dorsale appenninica.