Previsioni Meteo: domenica di sole prevalente, ma con locali temporali anche forti al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Mattinata domenicale con ampio soleggiamento al Centro Nord dove il sole prevale pressoché ovunque, salvo un po’ di nubi via via più presenti sui settori alpini orientali e localmente sui rilievi in genere. Ampio soleggiamento anche sulla Campania, soprattutto centro-occidentale, sulla Puglia centrale, ma sulle regioni meridionali sono presenti più nubi che non sul resto d’Itala, a causa di una maggiore esposizione a un flusso instabile settentrionale che continua a persistere su questi settori, mosso da un vortice depressionario ancora attivo sulle aree balcaniche e dell’ex Jugoslavia. Si tratta, tuttavia, ancora di nubi irregolari, con addensamenti localizzati che, in questa fase del mattino, stanno producendo primi rovesci già abbastanza diffusi tra il Messinese meridionale e il Centro Nord Catanese, localmente anche su Ovest Messinese e su Ennese e qualche temporale isolato sui settori interni della provincia di Vibo Valentia in Calabria. Temporali anche sullo Ionio in mare largo, di fronte alle coste del Siracusano. Proprio questi settori calabresi e soprattutto della Sicilia centro-orientale, saranno più esposti per le prossime ore pomeridiane a possibili rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sulla Sicilia.

Come visibile dalla barica in evidenza, le maggiori vorticità legate alle correnti settentrionali moderatamente instabili, si dirigeranno soprattutto verso queste aree, in seno a correnti portanti nordoccidentali e, data anche una componente termica abbastanza calda dal basso su questi settori estremi meridionali, potrebbero avere luogo fenomeni localmente anche forti o in qualche caso violenti. Le aree più esposte a rovesci e temporali, evidenziate in colorazione verde più scuro in cartina, saranno le province di Messina, Catania, le aree interne del Ragusano e Siracusano, in maniera più irregolare anche le aree interne calabresi, specie dell’Aspromonte e del Reggino in genere, e i settori interni sardi. I parametri per possibili fenomeni violenti risultano circoscritti, dato un divario termico verticale non particolarmente significativo in via generale, però localmente importante. In particolare più a rischio temporali forti o occasionalmente violenti, l’area degli Iblei o comunque le aree interne tra Ragusano e Siracusano. Temporali di un certo spessore anche tra Messinese, Est Ennese e Catanese, occasionalmente sulle aree interne sarde e calabresi.

Sempre nel corso del pomeriggio, dovrebbero identificarsi le nubi anche tra Sud Salerntano e area Pollino, Sudovest Lucania, Sud Ovest Piemonte, localmente sull’estremo ponente ligure e sulle Alpi e Prealpi orientali, anche qui con locali rovesci o qualche temporale. Sul resto del paese, tempo in prevalenza asciutto e ancora ampiamente soleggiato, salvo un po’ più di nubi cumuliformi in sviluppo sui settori appenninici un po’ tutti, ma qui senza fenomeni degni di nota o soltanto qualcuno raro e di breve durata. Le temperature continuano a persistere ovunque sotto la norma di 2-4°C mediamente, ma localmente fino a 5/6°C sotto soprattutto sui settori adriatici, appenninici e meridionali. Venti moderati con rinforzi settentrionali sul medio-basso Adriatico, sul Nord Appennino e rinforzo anche sulle coste tirreniche e sul Tirreno centrale in mare, più sostenuti, anche localmente forti sul Canale e Mare di Sicilia, sul basso Adriatico, sul Canale d’Otranto e sullo Ionio orientale.