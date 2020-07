Previsioni meteo e ricerca oceanografica: Telespazio fornirà connettività satellitare alla rete di boe del Marine Institute irlandese

Telespazio – una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – ha siglato un contratto con il Marine Institute irlandese per garantire la connessione via satellite dell’Irish Marine Data Buoy Observation Network, la rete di boe oceanografiche per l’osservazione marina dell’istituto.

La rete di boe oceanografiche è gestita da 20 anni dal Marine Institute in collaborazione con il servizio meteorologico irlandese, il Met Éireann, ed è progettata per migliorare le previsioni meteo e per garantire la sicurezza dei mari che circondano l’isola. Il network comprende un totale di cinque boe posizionate in alto mare in grado di raccogliere in tempo reale dati oceanografici e dell’ambiente circostante. La rete è fondamentale, oltre che per le previsioni meteo, anche per la gestione del traffico navale commerciale, per le comunità di pescatori che vivono lungo le coste dell’isola e per la raccolta di dati scientifici relativi alle acque che circondano l’Irlanda.

Grazie all’accordo tra Telespazio e il Marine Institute, le boe continueranno a trasmettere utilizzando il servizio Short Burst Data (SBD) di Iridium, la rete satellitare globale di comunicazioni in grado di inviare anche brevi messaggi in tempo reale. Il Marine Institute ha scelto il servizio Iridium, all’interno del vasto portfolio di servizi mobili satellitari offerti da Telespazio, come il più adatto alle proprie esigenze.

“Siamo orgogliosi della fiducia ricevuta dal Marine Institute irlandese per la fornitura di un servizio di comunicazioni satellitari che consentirà all’istituto importanti attività meteo e di sorveglianza marittima. Nei prossimi anni Telespazio conta di sviluppare la relazione con il Marine Institute e di ampliare la fornitura di servizi nel Paese”, ha dichiarato Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio.

Informazioni sul Marine Institute of Ireland

Il Marine Institute è l’agenzia nazionale irlandese responsabile della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in campo marino. Il Marine Institute ha l’obiettivo di valorizzare il potenziale economico della risorsa marina che circonda l’Irlanda; promuove lo sviluppo sostenibile dell’industria marittima attraverso programmi di finanziamento strategico e servizi scientifici essenziali e salvaguardare l’ambiente marino attraverso la ricerca e il monitoraggio ambientale.