Previsioni Meteo, ecco l’Anticiclone che riporta l’Estate: caldo nella norma, ma anche temporali al Nord

Previsioni Meteo – Fase in prevalenza anticiclonica sull’Italia in questi giorni. Un promontorio di alta pressione originariamente azzorriana, ma con progressivo contributo anche dia aria più calda nordafricana, si estenderà gradualmente sull’Italia, apportando condizioni di generale stabilità su gran parte del paese per i prossimi due giorni, eccetto localmente alcune aree settentrionali. Sulla sommità del promontorio, infatti, più o meno in corrispondenza dei nostri settori alpini e prealpini, riusciranno a infiltrarsi moderate correnti umide atlantiche legate a un flusso instabile con perno sul Mar Baltico, dando luogo a una attività convettiva temporalesca via via più accesa. Sotto l’aspetto termico, le temperature sono viste in aumento progressivo ovunque. Ecco l’evoluzione più in dettaglio sia per oggi che per domani, mercoledì 22 luglio.

Mattinata odierna, con sole splendente sulla gran parte dei settori, salvo una più diffusa nuvolosità sulla Liguria e sul Golfo Ligure, per nubi basse marittime, anche con locale copertura del cielo, ma senza piogge. Addensamenti via via più intensi sulle Alpi occidentali, qui già con qualche rovescio sulle Alpi Graie più a Ovest, e un po’ di nubi irregolari innocue anche sulla Calabria centro-meridionale ionica e sulle Eolie. Nelle ore pomeridiane, sempre sole splendente in prevalenza al Centro-Sud e su gran parte delle pianure del Nord, con clima caldo estivo. Sui settori alpini e prealpini un po’ tutti, invece, come espresso sulla cartina precipitazioni di sintesi tra oggi e domani, si intensificherà la nuvolosità, con addensamenti cumuliformi e rovesci o temporali sparsi, dalle Alpi occidentali piemontesi Alla Valle d’Aosta, Nord Piemonte, fino a tutti i settori alpini e prealpini centro-orientali, tra alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Friuli. Le temperature per oggi sono attese in lieve e generale aumento, con valori massimi mediamemte tra +28 e +32°C su aree interne, ma punte frequenti sui +33/+34°C, fino a +35°C o qualche punta anche oltre su Emilia Romagna, specie pianure centro orientali, e tra Sud Umbria e Viterbese, Nord Lazio. Valori un po’ più miti sulle coste. Venti in prevalenza deboli o moderati settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e sui bacini a coste del medio basso Tirreno; venti moderati con rinforzi orientali sul Canale di Sardegna.

Per la giornata di domani, condizioni del tempo sulla falsariga di quelle odierne, con mattinata in prevalenza soleggiata quasi ovunque, salvo addensamenti e qualche prima precipitazione sul Trentino Alto Adige, su Alto Veneto e sull’estremo Ovest della Valle d’Aosta. Pomeriggio più temporalesco, soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientale, tra il Nordest Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Centro Nord Veneto e il Centro Nord Friuli Venezia Giulia, con temporali anche forti sulle Alpi Carniche e sulle Dolomiti, specie settentrionali. Fenomeni temporaleschi, qui tuttavia più irregolari, anche su Ovest e Nord Piemonte. Via via, verso sera, possibili locali temporali anche su parte della Pianura Padana centro-orientale, soprattutto tra il Mantovano, il Nord Reggiano, il Nord Modenese, sul Ferrarese e sul Nord Bolognese. Sempre sole, bel tempo e caldo, sul resto delle pianure settentrionali e su tutto il Centro Sud. Le temperature massime sono attese mediamente tra +28 e +33/+34°C sulle pianure interne, fino a +35/+36°C in Emilia Romagna, specie pianure centro orientali, ancora una volta tra Sud Umbria e Viterbese, Nord Lazio, ma anche sul Materano, nella Basilicata, localmente nel Foggiano, o aree interne pugliesi in genere, e in Sardegna. Venti pressoché invariati, sempre in prevalenza deboli o moderati settentrionali con rinforzi sul basso Adriatico e sui bacini a coste del medio basso Tirreno; venti moderati con rinforzi orientali sul Canale di Sardegna.