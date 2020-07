Previsioni Meteo, la crisi d’inizio Luglio rischia di diventare la crisi dell’Estate: altre ondate di maltempo in arrivo

Previsioni Meteo – Se è Domenica 5 Luglio e le temperature massime si fermano ad appena +24°C a Vibo Valentia e Pantelleria, +25°C a Martina Franca, Gioia del Colle, +26°C a Messina, Matera, Catanzaro, Termoli e Lampedusa, +27°C a Bari, Reggio Calabria, Brindisi, Trapani e Crotone, è evidente che sia in atto un’importante anomalia meteorologica. Se al fresco autunnale di queste ore al Sud Italia aggiungiamo i dati pluviometrici delle ultime 24 ore, con 140mm di pioggia caduti a Patti, sulla costa tirrenica della provincia di Messina, allora il quadro è completo: l’estate è in profonda crisi, e la tendenza per le prossime settimane non è confortante.

Sull’Italia, infatti, continuerà il maltempo. A fasi alterne, in prevalenza nelle Regioni del Nord ma con frequenti sbuffi freschi e instabili anche al Sud. La crisi di inizio Luglio rischia di diventare la crisi di un’intera stagione.

Le mappe con le anomalie termiche al suolo per i prossimi giorni sono eloquenti. Iniziamo con quella di oggi, Domenica 5 Luglio, in cui emerge chiaramente l’anomalia fredda tra l’Italia e il Maghreb con punte di -10°C rispetto alle medie del periodo tra Algeria e Tunisia:

In settimana una nuova ondata di freddo nord Atlantico interesserà l’Europa, facendo piombare le temperature su tutto il Vecchio Continente e in modo particolare nei Paesi Mittel-Europei. Tra Norvegia, Svezia, Danimarca e Germania avremo punte di -8°C rispetto alle medie, ma l’anomalia sarà molto diffusa e interesserà anche il Regno Unito, i Paesi Baltici, la Polonia, i Balcani settentrionali, la Francia e l’Italia adriatica e settentrionale, come emerge dalla mappa per Martedì 7 Luglio. Proprio al Nord/Est, in modo particolare sul Friuli Venezia Giulia, avremo violenti temporali. Persisterà anche l’anomalia fredda nel Mediterraneo, tra Sicilia e nord Africa:

Ancora freddo nella mappa per Giovedì 9 Luglio, su gran parte d’Europa e sul Mediterraneo, stavolta anche su tutti i Balcani. L’Italia torna pressocchè in linea con le medie: un po’ più caldo sull’area alpina, resta fresco al Sud e soprattutto in Sicilia.

Proiettandoci sul medio-termine, sarà la settimana successiva a determinare un nuovo brusco calo delle temperature, come possiamo osservare nelle mappe per Lunedì 13 e Martedì 14 Luglio: saremo nel cuore dell’estate, in quello che dovrebbe essere il periodo più caldo dell’anno e invece sull’Italia – come in gran parte dell’Europa – verrà stemperato da correnti fresche settentrionali che alimenteranno piogge, temporali e grandinate.