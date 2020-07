Previsioni Meteo, Estate di nuovo in crisi a metà Luglio: Italia nuovamente colpita dal maltempo

Previsioni Meteo – Abbiamo ripetutamente sottolineato, da queste pagine, come l’estate 2020 possa, con buona probabilità, evolvere senza grosse performance calde, ancorchè fiammate nordafricane di rilievo. Gli indici descrittivi stagionali in nostro possesso continuano a fornire indicazioni in questo senso, proponendosi una AO mediamente negativa per gran parte del mese, negativa anche la NAO e un PNA mediamente positivo. Tutti valori questi incentivanti una maggiore concentrazione di Geo-potenziali in area Est Oceano/Ovest Europa con deficit pressorio in corrispondenza dei meridiani centrali europei e ancora più sul nostro bacino, specie settori centro orientali. A tutto ciò andrebbe aggiunto il persistere di un tripolo negativo, in riferimento alle SST atlantiche, fattore che continuerebbe a favorire cavi del ramo secondario sub-polare verso le aree centrali continentali.

In ultimo, ma non in termini di importanza, l’andamento dell’ITCZ, ossia della linea frontale che traccia l’area di convergenza intertropicale, situata mediamente all’Equatore, ma che ha fisiologiche fluttuazioni stagionali verso Nord o Verso Sud, a seconda dell’intensità della circolazione monsonica alle latitudini tropicali. Dall’immagine allegata, è bene visibile come ¾ di linea marrone, indicante il posizionamento frontale nell’ultimo riscontro di giugno, coincida o più spesso si collochi più a Sud della linea nera, quella media trentennale; solo l’ultimo tratto, quello in corrispondenza del Ciad e Sudan centro meridionali, mostra una certa fluttuazione a Nord della linea nera. Potrebbe significare ciò, una maggiore spinta del fronte subtropicale stabilizzante, al più verso i settori orientali del nostro bacino, ma sulle aree centrali del Mediterraneo, l’onda calda nord-africana potrebbe essere abbastanza inibita per luglio, almeno fino al 15/20 del mese. Insomma, “quadro teleconnettivo” generale a scala emisferica che continua a non deporre, anche dagli ultimissimi aggiornamenti, per una estate calda e siccitosa, invece abbastanza spesso funestata da scorribande fresche e instabili di matrice settentrionale. Una di queste, stando alle ultimissime simulazioni bariche, potrebbe compiersi verso metà mese, nella fase 13-16/17 luglio, quando nuclei instabili in quota potrebbero tornare a puntare il nostro bacino e magari attivare anche, sui settori centrali, una moderata attività depressionaria con significativo calo termico e ricorrente attività temporalesca.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.