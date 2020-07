Previsioni Meteo: dal gran caldo al maltempo, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 3 agosto

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 3 agosto 2020.

Domani al Nord annuvolamenti in rapida intensificazione mattutina su aree alpine e prealpine centrorientali con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Sulle altre zone del nord, ancora, cielo inizialmente sereno ma con sottile nuvolosità medio-alta in graduale formazione durante la seconda parte della mattina ed in intensificazione pomeridiana sul settore occidentale che darà luogo a fenomeni deboli ma diffusi in serata su Piemonte orientale, Lombardia occidentale e Trentino Alto Adige. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento ed assenza di nubi. Temperature: minime in generale aumento un po’ ovunque, senza variazioni di rilievo su due isole maggiori, Campania e settore ionico; massime in rialzo su Piemonte, alta Sardegna, coste emiliano-romagnole e centro-sud peninsulare, stazionarie altrove. Venti: deboli variabili, a prevalente regime di brezza. Mari: calmi o poco mossi.

Giovedì 30 luglio al Nord: nuvolosità ad evoluzione diurna sulle aree alpine e localmente sull’Appennino con locali piovaschi, deboli rovesci o temporali sulle prime, in miglioramento tardo pomeridiano; cielo generalmente sereno altrove, a parte qualche sottile velatura di passaggio. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo, con locali innocui annuvolamenti nel pomeriggio sul settore appenninico di Marche ed Abruzzo. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento ed assenza pressoché totale di nubi. Temperature: minime in lieve aumento su pianura piemontese e lombarda, Liguria, regioni centrali tirreniche e meridionali, stazionarie altrove; massime in rialzo su Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna e al meridione, senza variazioni sul restante territorio. Venti: deboli nordoccidentali sulla Puglia, variabili altrove con prevalenza di regime di brezza. Mari: calmi o poco mossi.

Venerdì 31 luglio: cielo generalmente sereno ma con velature in formazione tarda mattutina al nord e sul settore appenninico, più compatte sulla catena alpina con possibilità di qualche piovasco o debole rovescio durante le ore centrali della giornata, in dissolvimento dal pomeriggio.

Sabato 1 agosto: iniziale ampio soleggiamento ovunque con nubi alte dalla seconda parte del mattino sulle aree peninsulari, più consistenti sui rilievi alpini ed appenninici dove non si esclude la possibilità di isolati fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale limitatamente al pomeriggio; successivo deciso miglioramento.

Domenica 2 e lunedì 3 agosto: cielo generalmente sereno ma con formazioni nuvolose ad evoluzione diurna specialmente sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche, con piovaschi o deboli rovesci, più estesi al nord, dove il maltempo permarrà fino a fine giornata. Lunedì trascorrerà all’insegna del maltempo sulle aree montuose e pedemontane settentrionali, specialmente Triveneto, e del soleggiamento invece sul resto della penisola, con locali innocui annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica.