Previsioni Meteo, il caldo di fine Luglio non durerà a lungo: nuovo crollo termico dal 2-3 agosto, ancora maltempo all’orizzonte

Previsioni Meteo – Luglio si concederà all’insegna di una fiammata rovente nordafricana, la prima della stagione, perlomeno di proporzioni importanti. Ma, ancora una volta, rileviamo una non continuità dell’azione subtropicale. È pur vero che un po’ tutta la settimana prossima sarà caratterizzata dall’alta pressione, poi via via più rovente dalla metà e verso il fine settimana, ma già nel corso del prossimo weekend, le correnti instabili nordatlantiche dovrebbero porre fine all’ondata di calore, irrompendo, peraltro anche drasticamente, attraverso un ennesimo, incisivo affondo di un cavo depressionario verso il Mediterraneo centro-settentrionale. Le dinamiche bariche attesi, già iniziare in parte da domenica sui settori Alpini e prealpini, ma con Maggiore incisività poi nel corso di lunedì 3 agosto, sono pressoché quelle rappresentata nell’immagine in evidenza, con l’alta pressione che arretrerebbe vistosamente in corrispondenza dell’ Europa centrale e anche del Centro Nord Italia, sotto l’incidere veemente di un cavo depressionario nordatlantico a cui sarebbe associato un insidioso fronte temporalesco, che attraverserebbe in lungo e in largo tutte le regioni settentrionali, magari con influenze abbastanza significative fino al centro Italia. Una irruzione drastica di aria fresca e umida, di estrazione completamente opposta rispetto a quella preesistente, quindi accesi contrasti termici e probabilmente violenta fenomenologia associata, essenzialmente sulle regioni settentrionali.

Nell’immagine fenomeni, abbiamo riportato le aree che maggiormente potrebbero essere interessate da rovesci e temporali, secondo la barica attualmente disegnata. I fenomeni, sarebbero già abbastanza diffusi nel corso di domenica su diverse regioni settentrionali, ma poi in intensificazione e in espansione a tutto il Nord nel corso di lunedì 3 e martedì 4 agosto e con interessamento anche di parte delle regioni centrali. Possibili condizioni per fenomeni violenti, lo abbiamo rilevato, ad ora circoscritti soprattutto sui settori centro-orientali del Nord in genere e magari particolarmente violenti sull’estremo Nordest ma, naturalmente, è ancora troppo presto per dettagliare l’intensità dei fenomeni e le aree più esposte. Il dato abbastanza verosimile è il guasto del tempo generale sulle regioni settentrionali a iniziare dal weekend e influenze localizzate dell’instabilità al Centro Sud, più certe sul Nord Appennino, Nord Marche, Centro est e Nord Toscana, magari ancora incerte verso alcuni settori adriatici e appenninici meridionali, ma comunque qui sembrerebbe in misura più marginale.

La nostra redazione continuerà a monitorare il drastico cambiamento del tempo atteso nel corso del primo weekend di agosto, apportando quotidiani aggiornamenti.